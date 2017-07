Te contamos de El lute, ladrón que se convirtió en abogado, escritor y cantante

Julio 20, 2017 - 6:46 am

Un 20 de julio de 1972 en Málaga (España), El Lute y su hermano resultan heridos en un tiroteo con la Guardia Civil.

El Lute es uno de los más famosos delincuentes de nuestra época reciente, pero no es famoso por sus actos criminales, sino por ser un rebelde, un hombre que se jugó el todo por el todo por recuperar la libertad que le habían arrebatado injustamente, un hombre famoso por sus fugas y por escapar de la eficaz Guardia Civil. Un hombre que se enfrento a la justicia del régimen franquista en tiempos en que nadie se atrevía a hacerlo. El Lute era admirado por muchos de los que en aquellos años ansiaban la libertad, pero ni siquiera se atrevían a pronunciar la palabra. Un ejemplo de rebeldía, llevado al cine magistralmente por Vicente Aranda, en la película: “El Lute, camina o revienta” .Película en la que Imanol Arias interpreta fenomenalmente al indomable Lute.

Eleuterio Sánchez nació en una chabola en los suburbios de Salamanca en 1942, en el seno de una familia de mercheros que llevaban una vida nómada. Los mercheros son un grupo social con costumbres parecidas a las de los gitanos, pero sin ser de esa raza. En 1961, con 20 años de edad estaba acampado con su mujer, su hijo y otros miembros a orillas de un rió en Extremadura. El hambre y la gran necesidad de alimentar a su familia le obligan a robar dos gallinas. Pero es sorprendido, detenido y encarcelado. El código penal reconocía la existencia de atenuantes por “delito famélico”, o sea, por ser un delito originado por el grave estado de necesidad. Pero el juez Ricardo Álvarez no tuvo en consideración ningún atenuante y decidió descargar todo el peso de la ley sobre Eleuterio para dar un escarmiento. Le aplicó la Ley de vagos y maleantes y le condenó a 2 años de prisión. Además condenó a su mujer a seis meses de prisión. Eleuterio era en aquellos años un joven analfabeto que no concebía que por dos gallinas recibiera semejante castigo. La Justicia creó “al Lute”.

1965

En 1965, participa en el atraco a una joyería de Madrid, durante el atraco se dispara un arma y muere un vigilante. En el juicio no tiene abogado y es condenado a muerte, pero mas adelante se le conmuta la pena por 30 años de prisión. Durante su detención en la sede de la dirección general de Seguridad, en Madrid, a un policía se le ocurrió el mote que le acompañaría siempre:”El Lute” Un mote que Eleuterio odiará siempre, pues es un mote creado para hacer de él un personaje que no era. Pero al año siguiente, El Lute, se fuga tirándose de un tren en marcha mientras es trasladado desde la prisión del Dueso en Cantabria a Madrid. La Guardia Civil emprenderá de inmediato la búsqueda y captura, alentados por unos medios de comunicación que sobredimensionan la figura de Eleuterio, tachándolo de monstruoso criminal, bestia, etc….El Lute se convertirá en el criminal más buscado, acechado por los montes y los campos como una alimaña hasta ser finalmente capturado.

En prisión

Tras ser capturado se le trasladará a la prisión del Puerto de Santa Maria en Cádiz. Allí lo pasará muy mal, lo malos tratos son continuos y recluido en una estrecha celda llegará a pensar en el suicidio. Pero en vez de suicidarse se dedicará a estudiar y a aprender, pese a las trabas que se le ponen. Nadie quiere que estudie, no quieren que un criminal tenga más estudios que sus carceleros y por eso le tratan como a una bestia, pero al final se saldrá con la suya y estudiará, pese a las malas pasadas que le juegan sus profesores, que incluso esconden una sierra debajo de su asiento. Pero pese a ser muchas veces internado en celdas de castigo y de meses de aislamiento estudiará.Y su tesón se ganará la admiración de muchos de los funcionarios de la prisión.

Tras años en la prisión, El Lute deseará la libertad a toda costa y aprovechando la confianza de los guardias se escapará en la nochevieja de 1971.Está segunda huida será mítica, herido en el pecho y en la pierna se esconderá durante días en el colector general de Sevilla, un agujero oscuro, donde a la luz de un candil empieza a escribir su libro “Camina o Revienta”, en principio su idea es hacer una especie de testamento donde desea contar la verdad de su historia, por si acaso muere por las severas heridas. Cientos de guardias civiles le buscarán durante los días que el Lute está escondido en el colector. Su fuga es todo un éxito que mantiene al país en vilo, la leyenda del Lute aumenta, héroe para unos, villano para otros… El Lute es libre y disfrutará su libertad, su fuga es una fuga muy larga, pasarán tres años hasta ser nuevamente reconocido, detenido y encarcelado.

97 causas

La acumulación de 97 causas durante toda su carrera suponía una pena de más de mil años. Pero el fin de la dictadura fue también el fin de “El Lute” como personaje legendario, en 1981 se le concedió un indulto general a todos los efectos. Eleuterio Sánchez se dedicó a ejercer como abogado desde su indulto, aprovechando la licenciatura en Derecho que obtuvo con sus estudios en prisión. El Lute estudio derecho para poder defenderse y poder defender a otros de una justicia dictatorial, que siempre aplicaba el máximo castigo en los más débiles. Hoy en día el Lute es abogado, escritor y conferenciante, además de padre de familia. Todo un modelo de re-inserción en la sociedad que lo odió y admiró a partes iguales.

Por ultimo, hay que destacar las películas sobre su vida realizadas por el director Vicente Aranda en los años 1987-88 y tituladas : El Lute: Camina o Revienta y El Lute II: Mañana seré Libre. Ademas, el mítico grupo musical Boney M hizo una canción titulada El Lute en la que aborda la dura historia vivida por éste. Me quedo con estas estrofas de la canción: A man who was born to be hunted like a wild animal, because he was poor (Un hombre que nació para ser cazado como un animal salvaje, porque era pobre).

Tomado del Blog: Senderos de la historia

© 2007 – Autor: Marco Antonio Martín García