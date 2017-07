Suiza: Un hombre armado con una motosierra hiere a varias personas (Video)

Julio 25, 2017 - 3:05 pm

La Policía de Suiza lleva a cabo una operación en la ciudad de Schaffhausen para atrapar a un hombre armado con una motosierra que ya ha dejado 5 heridos, informan medios locales. Dos de los cinco heridos se encuentran graves, aunque su vida no corre peligro, según los policías.

En concreto, el incidente se ha registrado en la antigua ciudad de Schaffhausen, cerca de la panadería Müller-Beck. Las fuerzas de seguridad han pedido a la población que no se acerque al área de búsqueda y que no salgan a la calle. La Policía ha precisado que no se trata de un ataque terrorista.

Las fuerzas del orden público han identificado al atacante y han difundido sus fotos. Asimismo, precisan que el ataque se produjo en la oficina local de la empresa de seguros CSS.

La Policía del cantón de Schaffhausen ha puesto en marcha un gran operativo para atrapar al atacante, que se esconde en los bosques, según los agentes. Policías de los cantones de Turgovia y de Zúrich, así como de Alemania, participan en la operación.

La ciudad de Schaffhausen se ubica en el norte del país helvético cerca de la frontera con Alemania y tiene una población de alrededor de 35.400 personas, según datos de año 2012.

İsviçre Schaffhausen kentinde iddialara göre elektrikli testereyle gerçekleştirilen ve beş kişinin yaralandığı olaydan ilk görüntüler pic.twitter.com/Sbz5l2MlKu — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 24 de julio de 2017

