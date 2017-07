Socorro Hernández a Panorama: Elecciones regionales dependen de la Constituyente

Julio 23, 2017 - 4:37 pm

La rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, aseguró que el cronograma para las elecciones regional se está llevando a cabo a la par del de la Asamblea Nacional Constituyente, pero que esta elección que debieron realizarse el mes de diciembre pasado, dependerá de las decisiones tomadas cuando sea instalada la Constituyente.

Entrevistada por el diario Panorama, Hernández aclaró varias dudas sobre el proceso constituyente:

¿Cómo la Constituyente puede devolverle la paz al país?

—La paz no se decreta, la paz es un estado de la sociedad. Creo que cuando el Presidente hace su intervención el primero de mayo que dice que le devuelve el poder al pueblo para que sea éste el que se pronuncie a través de una Asamblea Nacional Constituyente, creo que si en aquel momento era difícil, imagínate a la fecha.

Isaías Rodríguez, candidato a la ANC, hizo una crítica en cuanto a la cantidad de constituyentes, a él le parecen muchos, ¿usted qué opina?

—Cuando se instale la ANC ya veremos cómo se organizan, el tener 545 constituyentes, si hay una buena estructura, una buena organización, donde se asignan temas específicos a cada sector, dependerá de cuán estructurada sea esa Asamblea y de qué tan precisos sean los temas que se vayan a discutir, que exista una organización bien pensada para que se puedan producir resultados en un tiempo relativamente corto.

¿Cree posible que a pedido del Gobierno se desmonte la Constituyente?

—En el caso del Poder Electoral, por no existir ese consenso entre los actores lo único que nos queda es agarrar la Constitución y apegarnos completamente a ella, no podemos hacer algo distinto. ¿quién pudiera hacer algo distinto?, pero por supuesto apegado a la Constitución y las leyes, el diálogo donde los actores se ponen de acuerdo para hacer las cosas de una manera distinta.

Le pregunto porque la MUD y varios países han hecho un exhorto al Gobierno que retire la ANC

—Ellos tienen que sentarse y conversar, el Presidente ha estado llamando a diálogo desde hace mucho tiempo, si quieren conversar y ponerse de acuerdo tienen que sentarse, si ocurren esos acuerdos es otro escenario. Los actores políticos tienen que actuar con responsabilidad con el país.

Viene la elección de la ANC, ¿igualmente van las regionales o dependen las elecciones regionales de la ANC?

—Nosotros tenemos un cronograma de elecciones regionales, en agosto se inicia el período de prepostulación de los candidatos que van a ser electos para la Gobernación, eso va corriendo y ejecutándose. En otras oportunidades hemos manejado dos cronogramas.

No sabemos, porque todavía no hemos electo la Asamblea Nacional Constituyente, cuando elijamos la ANC veremos cuáles son las decisiones.

Hay un choque de poderes: TSJ, AN, Ejecutivo, y el mismo CNE, porque un sector del país no cree en el CNE, ¿hay una crisis de institucionalidad?

—Tenemos un Poder Electoral que su confiabilidad depende de a quién das ganador. Hemos anunciado resultados para ambos sectores, ganadores tanto del chavismo como de la oposición, en ambos casos lo que hacemos es anunciar la voluntad del pueblo.

Y tenemos un sistema que nos da la confiabilidad de los resultados, ¿qué pueden haber desviaciones de otra naturaleza?, por ejemplo, si alguien está comprando votos y esa persona se deja comprar el voto eso es un tema que va más allá del CNE.

¿El CNE no actúa allí?

—Es que ¿cómo sé yo realmente eso?, lo que garantizo es que pongo la plataforma para que la gente pueda ir a votar.

¿No cree que más bien se agravó la crisis con la ANC?

—No, es que esa es una propuesta totalmente válida. Nosotros como Poder Electoral no podemos sino ceñirnos a la Constitución y es una propuesta válida constitucionalmente, no puedes ignorarla, tienes que tomar acción respecto a esa solicitud que están presentando.

¿Y si hubiera diálogo puede desmontarse la Constituyente o no?

—Ahorita está convocada, solamente la responsabilidad de los actores políticos, en consenso con el país, es lo que puede hacer una diferencia, pero en este momento la convocatoria está dada.

¿Y qué opinión tiene de la consulta que hizo la oposición el 16 de julio?

—Ese es el mecanismo que han debido usar siempre, un mecanismo político, no el de la violencia. Es lamentable que lo estén haciendo después de 100 días de violencia. Esa es una estrategia política válida, no puede ser vinculante ni legal porque no corresponde a un ejercicio hecho por el CNE.

Noticia al Día/ Panorama