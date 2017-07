Al menos dos muertos y 100 heridos tras terremoto de 6.2 en el Mediterráneo

Julio 21, 2017 - 12:25 am

Un potente terremoto, acompañado de múltiples replicas, ha sacudido la costa suroccidental de Turquía y las islas griegas la noche de este jueves, donde ha causado al menos dos muertes y ha dejado un centenar de heridos y daños materiales.

A las 22:31 UTC, un sismo de magnitud 6,7 ha sido registrado a 10 kilómetros de la turística ciudad de Bodrum (Turquía)y a 16 kilómetros de la isla griega de Kos, muy frecuentada también por turistas, informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés). El hipocentro del sismo se ha detectado a una profundidad de 10 kilómetros.

Mientras tanto, otro terremoto de magnitud 5,3 ha sido registrado en la isla griega de Creta, según reporta el Instituto de Geodinámica de Grecia.

Pánico y hoteles inundados

El sismo ha provocado la formación de un pequeño tsunami de unos 25 centímetros de amplitud, informa el Centro Sismológico Euromediterráneo. No obstante, fue lo suficientemente grande como para que el agua entrara en algunos hoteles ubicados en la costa turca.

A través de las redes sociales difundieron imágenes sobre las inundaciones que produjo el tsunami en la zona hotelera del país turco.

2. #Greece 6.7 or 6.9 magnitude Earthquake. 2 dead. First images out of #Kos, credit: https://t.co/GfmXtx6DDD pic.twitter.com/PngaswiUWt

— Το Ρωμέικο (@RomeikoCalendar) 21 de julio de 2017