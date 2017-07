Shakira pide al G20 trabajar por el futuro y la educación de los niños

Julio 7, 2017 - 4:32 pm

Tras su paso por el Global Citizen Festival, evento musical que llama la atención de los líderes mundiales que conforman el G20, la cantante colombiana Shakira emplazó a los mandatarios para velar por el acceso universal a la educación y a trabajar con ganas en ese tópico.

“Me gustaría ver a Merkel (Angela), una líder muy respetada, más involucrada en la ayuda a la educación. No sólo a la educación en Alemania, sino de los países pobres. Le diría, como al resto de los líderes, ‘anden, pónganse a trabajar en el futuro de los niños'”, dijo en una entrevista.

“Vivimos en un mundo tan globalizado que no podemos dar la espalda a quienes no están bien y limitarnos a tomar medidas insulares, domésticas. Nada de lo que pasa en una parte del mundo no afecta al resto, no podemos pensar que en un país rico las cosas están bien, cuando la mitad de la población infantil no va a completar su formación escolar o no desarrollará las competencias necesarias, porque desertará de la escuela para ir a trabajar”, añadió Shakira quien compartió escenario con Codplay.

“La violencia nunca es la solución. Hay cuarenta conflictos actualmente en el mundo. La gente quiere que los líderes escuchen sus críticas, pero hay que colocar estas materias en el centro de la discusión a través de chats, en el puesto de trabajo, con nuestros compañeros o vecinos”, finalizó la intérprete durante su permanencia en Hamburgo, no sin antes aplaudir que la próxima sede del Global Citizen sea en Argentina, “pues se trata de un esceanrio latinoamericano”, dijo Shakira.

La República