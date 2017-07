Sexólogo asegura que las mujeres también eyaculan

Julio 30, 2017 - 8:00 am

El sexólogo, Rómulo Aponte considera que la eyaculación en las mujeres va más allá de los genitales y tienen connotaciones en la sexualidad propia de la relación de parejas. Las mujeres también eyaculan.

Así como cada mujer tiene un tipo de nariz, boca o una estatura determinada, “así cada mujer tiene un diseño genético en sus genitales, lo que determina el hecho de que la mujer tenga eyaculaciones”

Durante el programa de Maripili Hernández, Sin duda, Aponte explicó que en la “entrada de la vagina de las mujeres hay unas glándulas que varían de tamaño, según sus genes llamadas Glándulas de Skene, que con la estimulación sexual durante el coito se contraen y provocan unas secreciones que se expulsan al exterior de la vagina durante el orgasmo”.

Aponte dijo que no todas las mujeres tienen desarrolladas las referidas glándulas y que el líquido suele ser expelido sin necesidad de alcanzar el orgasmo.

“La sexualidad es una dimensión sana de las personas que está asociada a la salud mental, la salud física , a la calidad de vida y a la plenitud de la vida de los hombres y de las mujeres, y en la medida en que la sexualidad es asumida como una dimensión sana de la personalidad y no como una versión morbosa insana o inmoral , la mujer va a ser más adulta y va a asumir su sexualidad con actitud, mayor receptividad y sera más positiva”, considera el sexólogo.

Lo que dice el portal

Sexualidad180:

5 secretos de la eyaculación femenina

La eyaculación femenina es la expulsión de un líquido, a través de la vagina, que se produce en el momento del orgasmo. Esta sustancia se origina en las glándulas de Skene o Parauretrales y no tiene semejanza alguna con el semen masculino. Sin embargo, aún se desconocen muchos aspectos de tan polémico tema. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo.

1. No todas lo pueden ver: La mayoría de las mujeres tienen la capacidad de eyacular, pero no todas lo pueden notar. Esto se debe a diversos factores como a que el líquido sea muy escaso o porque se dirige retrógradamente hacia vejiga. Científicos de la Universidad L´Aquila en Italia, aseguran que la razón por la que algunas ven esta eyección (expulsión) y otras no, se debe a que las aperturas de la glándula de Skene varían en tamaño de una mujer a otra.

2. Producción: La eyaculación femenina se produce a través de la estimulación del punto G y el clítoris.

3. Componentes: Especialistas han demostrado que este líquido está compuesto de glucosa, fosfatasa ácida prostática y antígeno prostático específico, además de urea y creatina.

A chorros de placer

4. Cantidad: El líquido liberado por las glándulas parauretrales varía de una mujer a otra y puede ser sólo unas gotas hasta casi dos tazas. Se sabe que mientras más prolongado sea el orgasmo hay mayor eyaculación.

5. Estimulación: Para lograr la eyaculación femenina es importante estimular el clítoris para alcanzar el punto máximo de excitación. Los especialistas recomiendan para lograr la eyaculación ir al baño antes del encuentro sexual. De esta forma si sientes deseos de orinar cuando estés en el clímax, sabrás que no es orina la que quieres liberar, sino tu propia eyaculación.

La eyaculación femenina es un descubrimiento nuevo de la ciencia; sin embrago, siempre ha existido. Lo ideal para sentir esta máxima sensación es disfruta del sexo y del placer. ¡Buena suerte!