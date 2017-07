Julio 26, 2017 - 5:15 am

Desde hace algunos años vengo observando el deterioro del nivel de vida de los Venezolanos que dedicaron su vida a servir al país.

Hablo, en especial, de los empleados públicos: maestros, profesores universitarios, médicos, ingenieros, investigadores, bomberos y hasta policías (si hay policías honestos), etc. Todos han entregado su vida entera al servicio de su nación para que, al final de sus carreras, sean maltratados, humillados, cayendo en la pobreza y la miseria.

Esa gente honorable, respetuosa, gente de bien que derrochaban dignidad y honestidad a su paso trabajando con ética y profesionalismo “Se les fue la vida”, esa gente no participó de Cadivi, de ninguna vuelta, ni trampa , ni rasparon una tarjeta, ni participaron en la “misión viaje por el mundo casi gratis”, ni se enchufaron.

Esa gente de la Venezuela decente la está pasando muy mal, se desgastaron y de seguro miran a su alrededor sin entender lo que les ha pasado. Ellos lo hicieron bien, se educaron, se prepararon para dedicar sus conocimientos a su patria pensando en desarrollarse y desarrollar a las siguientes generaciones.

La situación de estas personas es crítica y desesperante, no les alcanza su sueldo y, a estas alturas de la vida, no saben hacer otra cosa. Todos tenemos algún amigo o familiar en esta denigrante situación donde, después de ser un orgulloso profesional, con un salario que le alcanzaba para comprar su carro, una casa o apartamento en una urbanización de clase media y, hasta se iba de vacaciones con la familia, hoy no le alcanza ni para pagar el mantenimiento de su carro y, ni hablemos de mantener la casa.

A esos honorables Venezolanos sin merecerlo la patria los traiciono, les robaron la paz mental por la que tanto trabajaron.

Ahorita la lucha es por un futuro mejor, pero ¿quién responde por el empobrecimiento inducido por los gobiernos de turno a estos profesionales Venezolanos? ¿Quién responde por una vida entera entregada al servicio de un país y a los 60 años su retiro no le asegura una vida digna?

Debe haber algún ente internacional donde se pueda demandar al gobierno por el empobrecimiento inducido a los decentes profesionales venezolanos, alguien tiene que hacer algo, son cientos de miles de personas de bien que deben ser compensados por que a ellos SE LES FUE LA VIDA.

Josam Midath

twitter @josammidah