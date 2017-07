Julio 13, 2017 - 12:33 pm

“Saturday Night Live”, popular por sus parodias del presidente Donald Trump, y el western de ciencia ficción de HBO “Westworld”, recibieron el mayor número de nominaciones a los premios Emmy a la televisión.

En el anuncio realizado este jueves en Los Ángeles, ambos programas se llevaron 22 nominaciones, seguidos por la serie de terror “Stranger Things” y la de antología “FEUD: Bette and Joan”, que obtuvieron 18 nominaciones. “Veep”, otra aclamada comedia política, recibió 17.

“Ha sido un año de rompimiento de récords para la televisión, que continúa un crecimiento explosivo”, dijo el presidente de la Academia de la Televisión, Hayma Washington.

“Better Call Saul”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “House of Cards”, “Stranger Things”, “This Is Us” y “Westworld” son las siete nominadas a mejor drama, cinco de ellas debutantes en el último año.

“Atlanta”, “black-ish”, “Master of None”, “Modern Family”, “Silicon Valley”, “Unbreakable Kimmy Schmidt” y “Veep” compiten por su parte por la estatuilla a mejor comedia.

La popular serie de HBO “Juego de tronos”, que se llevó un récord de 12 estatuillas el año pasado, no compite este año porque la nueva temporada no comienza hasta el domingo.

Los ganadores se definirán en una segunda ronda de votación en agosto y serán anunciados en la gala del 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles. El comediante Stephen Colbert será el anfitrión.

Lista completa de nominados

Mejor serie de drama

– ‘Better Call Saul’

– ‘The Crown’

– ‘The Handmaid’s Tale’

– ‘House of Cards’

– ‘Stranger Things’

– ‘This Is Us’

– ‘Westworld’

Mejor actor protagonista de una serie de drama

– Sterling K. Brown – ‘This Is Us’

– Anthony Hopkins – ‘Westworld’

– Bob Odenkirk – ‘Better Call Saul’

– Matthew Rhys – ‘The Americans’

– Liev Schreiber – ‘Ray Donovan’

– Kevin Spacey – ‘House of Cards’

– Milo Ventimiglia – ‘This Is Us’

Mejor actor de reparto de una serie de drama

– Jonathan Banks – ‘Better Call Saul’

– Mandy Patinkin – ‘Homeland’

– Michael Kelly – ‘House of Cards’

– David Harbour

– John Lightgow

– Ron Cephas Jones

– Jeffrey Wright

Mejor actor invitado de una serie de drama

– Ben Mendelsohn

– BD Wong

– Hank Azaria

– Brian Tyree Henry

– Gerald McRaney

– Denis O’Hare

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

– Viola Davis

– Claire Foy

– Elizabeth Moss

– Keri Russell

– Evan Rachel Wood

– Robin Wright

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

– Uzo Aduba

– Millie Bobby Brown

– Ann Dowd

– Samira Wiley

– Chrissy Metz

– Thandie Newton

Mejor actriz invitada de una serie de drama

– Cicely Tyson

– Laverne Cox

– Shannon Purser

– Alison Wright

– Alexis Bledel

– Ann Dowd

Mejor dirección de una serie de drama

– ‘Better Call Saul’ – “Witness”

– ‘Homeland’ – “America First”

– ‘Stranger Things’ – “Chapter One: The Vanishing of Will Byers”

– ‘The Crown’ – “Hyde Park Corner”

– ‘The Handmaid’s Tale’ – “Offred (Pilot)”

– ‘The Handmaid’s Tale’ – “The Bridge”

Mejor guion de una serie de drama

– ‘Better Call Saul’ – “Chicanery”

– ‘Stranger Things’ – “Chapter One: The Vanishing of Will Byers”

– ‘The Americans’ – “The Soviet Division”

– ‘The Crown’ – “Assassins”

– ‘The Handmaid’s Tale’ – “Offred (Pilot)”

– ‘Westworld’ – “The Bicameral Mind”

Mejor serie de comedia

– Atlanta

– Black-Ish

– Master of None

– Modern Family

– Silicon Valley

– Unbreakable Kimmy Schmidt

– Veep

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

– Anthony Anderson

– Aziz Ansari

– Zack Galifianakis

– Donad Glover

– William H. Macey

– Jeffrey Tambor

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

– Louie Anderson

– Ty Burrell

– Alec Baldwin

– Tituss Bugess

– Tony Hale

– Matt Walsh

Mejor actor invitado en una serie de comedia

– Matthew Rhys

– Riz Ahmed

– Lin-Manuel Miranda

– Dave Chappelle

– Tom Hanks

– Hugh Laurie

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

– Pamela Adlon

– Jane Fonda

– Allison Janney

– Ellie Kemper

– Julia Louis-Dreyfus

– Tracee Ellis Ross

– Lily Tomlin

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia

– Leslie Jones

– Kate McKinnon

– Vanessa Bayer

– Kathryn Hahn

– Judith Light

– Anna Chlumsky

Mejor actriz invitada de una serie de comedia

– Wanda Sykes

– Carrie Fisher

– Becky Ann Baker

– Angela Bassett

– Melissa McCarthy

– Kristen Wiig

Mejor dirección de una serie de comedia

– ‘Atlanta’ – “B.A.N.”

– ‘Silicon Valley’ – “Intellectual Property”

– ‘Silicon Valley’ – “Server Error”

– ‘Veep’ – “Blurb”

– ‘Veep’ – “Groundbreaking”

– ‘Veep’ – “Justice”

Mejor guion de una serie de comedia

– ‘Atlanta’ – “B.A.N.”

– ‘Atlanta’ – “Streets On Lock”

– ‘Master Of None’ – “Thanksgiving”

– ‘Silicon Valley’ – “Success Failure”

– ‘Veep’ – “Georgia”

– ‘Veep’ – “Groundbreaking”

Mejor miniserie

– Big Little Lies

– Fargo

– Feud

– Genius

– The Night Of

Mejor TV Movie

– ‘Black Mirror’ – “San Junipero”

– ‘Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love’

– ‘Sherlock’ – “The Lying Detective”

– ‘The Immortal Life of Henrietta Lacks’

– ‘The Wizard of Lies’

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV Movie

– Riz Ahmed

– Benedict Cumberbatch

– Robet De Niro

– Ewan McGregor

– Greoffrey Rush

– John Turturro

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV Movie

– Alexander Skarsgard

– David Thewlis

– Alfred Molina

– Stanley Tucci

– Bill Camp

– Michael Kenneth Williams

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV Movie

– Carrie Coon

– Felicity Huffman

– Nicole Kidman

– Jessica Lange

– Susan Sarandon

– Reese Witherspoon

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV Movie

– Regina King

– Shailene Woodley

– Laura Dern

– Judy Davis

– Jackie Hoffman

– Michelle Pfeiffer

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie

– ‘Big Little Lies’

– ‘Fargo’ – “The Law of Vacant Places”

– ‘Feud: Bette And Joan’ – “And the Winner Is… (The Oscars of 1963)”

– ‘Genius’ – “Einstein: Chapter One”

– ‘The Night Of’ – “The Art of War”

– ‘The Night Of’ – “The Beach”

Mejor guion de una miniserie o TV Movie

– ‘Big Little Lies’

– ‘Black Mirror’ – “San Junipero”

– ‘Fargo’ – “The Law of Vacant Places”

– ‘Feud: Bette And Joan’ – “And the Winner Is… (The Oscars of 1963)”

– ‘Feud: Bette And Joan’ – “Pilot”

– ‘The Night Of’ – “The Call of the Wild”

Mejor reality show

– ‘The Amazing Race’

– ‘American Ninja Warrior’

– ‘Project Runway’

– ‘RuPaul’s Drag Race’

– ‘The Voice’

– ‘Top Chef’

Mejor talk show

– ‘Full Frontal With Samantha Bee’

– ‘Jimmy Kimmel Live’

– ‘Last Week Tonight With John Oliver’

– ‘Real Time With Bill Maher’

– ‘The Late Late Show With James Corden’

– ‘The Late Show With Stephen Colbert’

AFP