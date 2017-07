Ryan Lochte ya conoció el veredicto del tribunal brasileño por el supuesto robo en Río

Julio 16, 2017 - 8:26 pm

Un tribunal brasileño desestimó el caso criminal contra el nadador estadounidense Ryan Lochte, quien había sido imputado por presentar una denuncia de robo falsa durante los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

La corte confirmó en un comunicado esta semana que desestimó el caso después de determinar que la declaración de Lochte en una entrevista con el canal NBC no equivalía a haber radicado una denuncia falsa, un delito que conlleva una pena de hasta 18 meses de prisión en Brasil.

“Estamos satisfechos de que la corte finalmente haya desestimado el caso criminal contra el señor Lochte, y al mismo tiempo haya reconocido que no cometió delito alguno cuando estuvo en Brasil. Tenemos la esperanza que la fiscalía acepte el fallo del tribunal, de modo que se ponga fin a esta historia dijo Jeff Ostrow, el abogado de Lochte con sede en la Florida, en un correo electrónico enviado el sábado a The Associated Press.

Ryan Lochte dijo a NBC el año pasado que él y otros tres nadadores fueron asaltados a mano armada tras ser detenidos por hombres armados mientras viajaban en un taxi el 15 de agosto.

