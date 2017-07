Ponen a la venta a los Rockets de Houston

Julio 17, 2017 - 7:24 pm

El dueño de los Rockets de Houston, Leslie Alexander, está vendiendo al equipo. El director general de los Rockets, Tad Brown, anunció la puesta en venta este lunes, según él horas después de que Alexander tomara la decisión.

“Ha sido una alegría y un honor para mí ser propietario de los Rockets de Houston durante los últimos 24 años”, expresó Alexander en un comunicado.

“He tenido la increíble oportunidad de atestiguar la auténtica grandeza en los jugadores y entrenadores que han ganado campeonatos para la ciudad; que han sido elegidos para el Juego de Estrellas y el equipo ideal de la NBA; que han ingresado al Salón de la Fama, y que han hecho tanto por nuestra franquicia y nuestros fanáticos”.

Dos títulos ha logrado Rockets en la era Alexander

Alexander se convirtió en el propietario de los Rockets el 30 de julio de 1993, y con él Houston ganó títulos sucesivos en 1994 y 1995. En 24 temporadas bajo el mando de Alexander, los Rockets han ganado el 56.9% de sus partidos, la quinta mejor proporción en la liga.

Brown indicó que Alexander, de 74 años, había recibido a lo largo de los años varias ofertas de compra del equipo, pero el dueño nunca consideró venderlo hasta muy recientemente.

“Pienso que ha sido algo que él ha meditado un poco”, explicó Brown. “Esto puede desgastarte después de tantas décadas, y él está cansado. Hay pasiones en su vida que actualmente quedan más y más claras. Su familia es una, desde luego, y sus esfuerzos filantrópicos. Lo que él será capaz de hacer con tiempo y recursos adicionales en una escala global es algo que él ansía”.

Brown trabajará con la oficina del comisionado de la liga para buscar un nuevo propietario. No hay un plazo determinado para la venta de los Rockets de Houston, pero Brown señaló que desean encontrar al comprador adecuado y no se apresurarán en el proceso.En la venta estará incluida la empresa Clutch City Sports and Entertainment, que organiza espectáculos y conciertos en el Toyota Center.

