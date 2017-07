Avión del SATA se precipitó con siete personas a bordo en Margarita

Julio 4, 2017 - 4:05 pm

La tarde de este martes se conoció que un avión cayó al mar cerca de la península de Macanao, en la Isla de Margarita, con siete tripulantes a bordo.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivarina (GNB) se movilizan hasta el sitio del suceso para corroborar el hecho.

La aeronave YV-2896, perteneciente al Servicio Autónomo de Transporte Aéreo (SATA), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (Mpptaa), se precipitó este martes a 43 millas de Margarita, estado Nueva Esparta.

El avión había partido desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar con cinco tripulantes y dos mujeres a bordo. Los tripulantes, presuntamente, serían el Mayor Alex Durán, junto a Miguel Brito y Kenin Porte, René Ramírez, y los pasajeros Daniela Sparacino y María Ridzewsky.

BREAKING Gulfstream III jet (YV2896) has crashed into the sea off Macanao, Venezuela with 9 occupants on board. https://t.co/iSA0MLcqso pic.twitter.com/Ze7v4S0qU3

— Aviation Source (@aviationsource) 4 de julio de 2017