Julio 20, 2017 - 7:38 am

La etapa que nos espera es el Renacimiento de esa Venezuela que se levantara de sus cenizas. Es lo que todos estamos soñando después de una clara destrucción del país.

El país que conocíamos no volverá a ser el mismo (tampoco quiero que sea el mismo por que tampoco servía), va a renacer otro distinto, con un pueblo pensante, un país decente, un país donde el nivel de exigencia a sus gobernantes va a ser muy alto, donde ya no habrá cabida para los fracasados, los populistas,con un pueblo que aspira a grandes cosas, donde no aceptará, por dignidad, las limosnas de ningun gobierno de turno, un país donde el trabajo y el esfuerzo rindan sus frutos y aseguren una vida digna, donde los salarios deben ser los mas altos del mundo ¡si del mundo! por que somos un país millonario y nos merecemos disfrutar de lo que es nuestro.

Para lograrlo nos hace falta un plan de nacion macro para el desarrollo de esta gran empresa que es Venezuela, para llevarla a ser modelo de desarrollo y crecimiento a nivel mundial.

Necesitamos a los mejores Venezolanos comprometidos con la nacion, personas llenas de dignidad y orgullo, que hagan respetar el cargo que ostentan, con trabajo serio y estrategias bien planificadas y ejecutadas.

Esas personas deben ser muy bien remuneradas, desde el obrero hasta el mas honorable científico que trabaje en la gran empresa que es Venezuela debe ganar muy bien, debe ganar suficiente dinero para que no lo puedan corromper.

¿Esto es posible? Si, si es posible. En nuestro país abunda la gente trabajadora y honesta, gente preparada de todas las clases sociales, nuestros barrios están llenos de jóvenes que quieren desarrollar sus cualidades y quieren dar lo mejor de si para su país pero debemos darles seguridad.

Sin seguridad jurídica y ciudadana no vamos a lograr nada, ¡si NADA!.

Vamos a seguir en lo mismo asi gobierne quien sea.

No soy experto en seguridad pero hay que poner orden en esa materia, pareciera que nadie le teme a las leyes, no hay malandro ni vueltero ni marañero desde el pobre hasta el mas rico que le tema a las leyes, todos saben que en caso que los agarren con hacer un par de llamadas y dinero por delante el problema se resuelve.

Hay que acabar con esto. Hay que hacer que las leyes sean respetadas por todos sin distinción,comenzando por la corrupción, ay la corrupción, aayyy la corrupción que nos ha matado. ¿Cómo acabar con eso? muy fácil, aumentando las penas, modificando el Coop para comenzar el Renacimiento de la Gran Venezuela con bases muy firmes, de lo contrario, el circo va a continuar pero con nuevos protagonistas.

Josam Midath

twitter @josammidah