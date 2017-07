Rector Jorge Palencia: “Es impredecible lo que pueda ocurrir en el país si se realiza la Constituyente”

Julio 23, 2017 - 7:04 pm

El rector de la Universidad del Zulia, Jorge Palencia, manifestó que de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pasado el 30 de julio, sería impredecible lo que pudiera acontecer en el país porque a su juicio, el pueblo venezolano no quiere una nueva Constitución sino que se respete la vigente.

“Yo juego al optimismo, creo que algo va a pasar esta semana y si no pasa es impredecible lo que pueda ocurrir después del 30 de julio, no incito al odio ni a la rebelión, sino que la verdad es que el pueblo no quiere una nueva Constitución y está montado en la lucha”, aseguró a NAD la mañana de este domingo.

A su juicio, esta semana la situación política en Venezuela se va a “arreciar”, pero lo hará para favorecer al país.

“Si el país no lo salvamos la universidad no se salva, los poderes seguirán secuestrados y el presidente Maduro se quedará en el poder”, comentó.

Con respecto a los resultados de la consulta popular, el también representante de la comisión de garantes expresó: “Lo que vimos en la población fue un entusiasmo, más de 842 mil personas atendieron el llamado en la región y le dieron su respaldo a su democracia… que se quiten de la mente que en la consulta popular hubo trampa, ese día la gente salió masivamente por el rescate de la democracia en paz”.

Sobre la posibilidad de que se genere un diálogo entre Gobierno y oposición señaló que esa medida en Venezuela ha dado muestra de fracaso ya que a su perspectiva, “las otras mesas que ya se habían instalado fueron una mamadera de gallo” hacía la oposición y el pueblo.

“El llamado es al presidente es para que suspenda la Constituyente, hablan tanto de paz y dicen que al otro día de instalada la ANC van a meter preso a dirigentes políticos, eso no es aceptable”, puntualizó.

Foto: Rafael Bastidas

