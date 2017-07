Recetas de comida: Mayonesa casera con batidora

Julio 16, 2017 - 3:12 pm

En esta ocasión vamos a ver cómo hacer una mayonesa casera con batidora. La haremos con una batidora, sin que se corte. Con un sencillo truquito que así nos lo garantizará.

Para prepararla tan solo necesitamos 4 ingredientes y como resultado, obtendremos una mayonesa casera mucho mejor que la que comercializan. ¡Indispensable para preparar tus ensaladas rusas u otros platos cuyos ingredientes principales sean la mayonesa!

Ingredientes:

– 200 ml de aceite de oliva o de girasol

– 1 huevo

– sal

– zumo de limón o vinagre

Preparación

1.- Ponemos el huevo en un vaso batidor. Los que vienen los batidoras que son altos. Si no dispones de uno, puedes utilizar una jarra o similar. Lo importante es que sea un recipiente alto y estrecho

2.- Echamos una pizca de sal e introducimos todo el aceite. De golpe pero, si mezclar ni remover en ningún momento. Puedes utilizar aceite de girasol u oliva, en función de si quieres tu mayonesa casera más o menos fuerte de sabor

3.- Metemos la batidora con cuidado y hasta el fondo del recipiente. Una vez allí comenzamos a batir a velocidad baja. Seguimos batiendo sin mover durante unos 10 segundos

4.- Pasado el tiempo, podemos levantar la batidora del fondo un poquito. Más bien un poquito, en mayúsculas porque apenas la vamos a levantar un centímetro del fondo. Seguimos batiendo

5.- Pasados unos 5 segundos más, el sonido del batido habrá cambiado. Es en ese momento cuando nuestra mayonesa está comenzando a ligar. Y cuando ya no se va a cortar. Hacemos movimientos ascendentes y descendentes con la batidora mientras no paramos de batir.

Pasados unos pocos segundos más, ya tendremos nuestra mayonesa casera lista. Tan solo añadimos un poco de zumo de limón o de vinagre, que ayudará a contrarrestar el sabor “graso” del aceite y rectificamos de sal ¡ya está lista!

De esta forma, la mayonesa casera hecha con batidora no se va a cortar. No obstante, si te llega a ocurrir, no la tires. Aquí te explico cómo corregirla en caso de que se corte. Si te queda muy densa, puedes echar un chorrito de leche. Si te queda demasiado líquida, un poco de aceite.

En cualquiera de los dos casos, vuelves a batir. Por último, al llevar huevo crudo, es importante recalcar que éste debe estar lo más fresco posible. Y que la mayonesa debe ser conservada tapada en la nevera y no por un período superior a dos o tres días. Aquí te explico como preparar una mayonesa sin huevo.

