Difunden foto del Príncipe Jorge en redes por su cuarto cumpleaños

Julio 22, 2017 - 8:33 am

El Palacio de Kensington ha difundido una foto del príncipe Jorge, quien cumple cuatro años.

El hijo del príncipe Guillermo y la duquesa Catalina festejó su cumpleaños el sábado. Jorge, tercero en la línea de sucesión al trono, aparece con una sonrisa radiante en la foto.

El palacio dijo que Guillermo y Catalina “se complacen en difundir un nuevo retrato oficial del príncipe Jorge en ocasión del cumpleaños número cuatro de Su Alteza Real”. Fue tomada por un fotógrafo profesional. En ocasiones anteriores, Kate ha difundido fotos de los niños tomadas por ella.

Jorge y su hermana la princesa Carlota, de dos años, acompañan a sus padres en visita oficial a Polonia y Alemania.

En Alemania, Jorge pudo subir a un helicóptero similar al que piloteaba su padre en misiones de rescate.

The Duke and Duchess are delighted to share a new official portrait of Prince George to mark HRH's 4th birthday tomorrow pic.twitter.com/Fct5iaoEer

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 21, 2017