Poco después de que un juez de instancia del Condado de Los Ángeles confirmara la muerte de Chester Bennington, varios miembros de la agrupación se pronunciaron en las redes sociales expresando sus emociones.

“Impactado y con el corazón roto, pero es verdad. Un comunicado oficial saldrá tan pronto como tengamos uno”, escribió Mike Shinoda en Twitter. Dave Phoenix Farrell simplemente escribió, “Con el corazón roto”.

El Twitter de la agrupación luego publicaría una poderosa fotografía de Chester actuando frente a un público repleto.

De acuerdo a TMZ, los primeros en revelar la noticia, el cuerpo de Chester fue encontrado en su casa privada en el vecindario Palos Verdes de Los Ángeles este jueves en la mañana.

Luego la policía le confirmó a E! News que ellos habían respondido a un reporte sobre un suicidio en una residencia en el área alrededor a ese tiempo.

Su fallecimiento llegó solo días antes de que Linkin Park empezara su tour mundial One More Light con invitados especiales como Machine Gun Kelly, One OK Rock y Snoop Dogg.

