Julio 11, 2017 - 9:23 am

Encontrar el amor no es fácil para nadie. Y si eres una mujer inteligente, las probabilidades de encontrar una relación bonita son súper bajas. Además, si de por sí encontrar algo bueno es difícil, imagínate lo complicado que se vuelve cuando tienes la presión social exigiéndote encontrar una pareja.

No tienen miedo de ser ellas mismas: Las chicas listas saben lo que quieren y no están dispuestas a tener algo menor de lo que merecen. Saben lo importante que es seguir sus sueños y no sacrificar sus necesidades por estar con la persona incorrecta. Además no tienen miedo de estar solas, y la presión social no es suficiente a comparación del amor que se tienen a sí mismas.

Saben lo que quieren: Cada mujer tiene una ‘lista’ de requisitos… ya sea mental o física. Y obviamente tienen esa lista porque eso es lo que están buscando, y no menos. Se conocen tanto a sí mismas, que saben qué tipo de persona quieren en su vida y quién de plano nunca superaría sus expectativas.

No necesitan a otra persona para facilitar su estilo de vida: Ellas no necesitan a un hombre que pueda sacarlas de trabajar. En este mundo moderno, ya ni siquiera necesitamos de otras persona pera vivir bien, y muchas veces preferimos estar solas que estar con alguien que no nos merezca.

Tienen otros compromisos y prioridades: Una carrera, amistades, familia, objetivos extracurriculares. Las mujeres listas tienen bien hechas sus listas de prioridades.

Saben que una relación puede terminar y a veces su pasado les afecta de más: Les cuesta más trabajo vivir en el momento y la verdad es que no quieren perder el tiempo. Para una mujer lista, el tiempo es muy valioso. Necesitan saber que su relación tendrá un futuro, de otra forma simplemente no valdrá la pena.

Saben que la atracción no es suficiente: La atracción física es un aspecto importante para encontrar el amor, pero las mujeres sabias entienden que no es lo único valioso para una relación. Mientras que no se salvan del efecto hormonal del amor, saben que una relación necesita sobrevivir de muchas más cosas que sólo atracción.

Pueden ser muy intimidantes: Cuando una mujer es inteligente, no le tiene miedo a expresar lo que siente y piensa. No son dejadas, saben lo que quieren y eso, a pesar de ser súper atractivo, también es intimidante para muchos hombres.

Entienden el cambio: No pretenden que ellas y sus parejas serán la misma persona con el paso de los años. Quieren crecer y tienen ambiciones para el futuro y últimamente les cuesta mucho trabajo comprometerse con un hombre.

Saben que no pueden confiar en cualquiera: Esta razón es la culminación de todo el artículo. Decidir si alguien merece su corazón o no es difícil y obviamente no es una decisión sencilla. Las mujeres listas tienen que hacer una lista de pros y contras para decidir el riesgo… y eso puede tomar bastante tiempo.

