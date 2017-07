Ramos Allup: Si toman por asalto la AN sesionaremos en otros sitios

Julio 31, 2017 - 1:32 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, aseguró que el parlamento seguirá funcionando en cualquier sitio si el oficialismo pretende tomar el Palacio Federal Legislativo. “Si toman por asalto la AN, como suelen hacerlo, nosotros tendremos que hacer sesiones en otros sitios”.

“Si han herido a parlamentarios, periodistas trabajadores de la Asamblea Nacional, si eso lo hicieron antes de elegir una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, pueden ser capaces de cualquier cosa” dijo el parlamentario.

Ramos Allup señaló que la Asamblea Nacional ya ha hecho sesiones importantes fuera de los muros del Palacio Legislativo, tomando como ejemplo la designación de los magistrados del TSJ. “Tenemos que prepararnos para circunstancias excepcionales”.

El diputado afirmó que estarán presentes en la AN el miércoles cuando tiene previsto instalarse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “Si han amenazado con asaltar, asalto significa violencia (…) no hay convivencia ni coexistencia porque tu no puedes convivir con un hampon en tu casa ni en tu trabajo”.

800 Noticias