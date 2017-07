El premio Nobel de la Paz chino Liu Xiaobo se encuentra en estado crítico

Julio 10, 2017 - 10:13 am

El activista y premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, se encuentra en “estado crítico”, según el equipo médico que está tratando el cáncer de hígado terminal que padece el disidente político chino más famoso. Esta es la primera vez que los doctores describen con estos términos su condición desde que su salud empeorara rápidamente la semana pasada.

En el comunicado emitido este lunes por el hospital de Shenyang, donde está ingresado desde que fuera puesto en libertad a principios de mes por razones humanitarias, los médicos también informaron de que el tumor de Liu ha crecido de tamaño y que sufre problemas estomacales, de insuficiencia renal aguda y de bajada de la presión arterial, por lo que está demasiado débil para recibir radioterapia. Por eso, aseguran que el centro se está preparando para la posibilidad de tener que proveer a Liu de cuidados de emergencia, añadiendo que sus familiares “han sido informados de las circunstancias”.

Sin embargo, las declaraciones de hoy contradicen las emitidas este domingo por dos especialistas de Alemania y Estados Unidos, que viajaron a China invitados por las autoridades locales para poder visitar al paciente.

Ayer, en un comunicado conjunto, el doctor Josseph Herman, del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, y el doctor Markus Büchler, especialista de la Universidad de Heidelberg, dejaban ver que todavía existían algunas “opciones adicionales” para Liu, como “procedimientos de intervención y radioterapia”. Además, al contrario que sus colegas chinos, los dos especialistas extranjeros consideraban que Liu todavía está en condiciones de ser trasladado a un centro de fuera de China, una evacucación que “debería tener lugar lo antes posible”.

Desde que se supo de su estado, gobiernos de varios países y organizaciones internacionales han presionado para que China deje en completa libertad al disidente y le permita viajar al extranjero junto a su esposa, Liu Xia, para recibir tratamiento médico. Sin embargo, las autoridades chinas se han negado en redondo hasta la fecha, esgrimiendo, entre otras razones, la opinión de los doctores locales, que consideran que “el proceso de traslado del paciente es inseguro”.

Hoy mismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, volvió a defender la postura de su gobierno subrayando que este es un “asunto interno” del país. “Esperamos que los países implicados respeten la soberanía china”, dijo ante los medios. “Los expertos extranjeros han admitido que China ha estado ofreciendo el mejor tratamiento posible”, destacó, aunque sin dar más detalles.

Para algunos activistas y responsables de organizaciones humanitarias, el comunicado de hoy supone una táctica dilatoria para que Pekín gane tiempo.”¿Es este (comunicado) médico exacto, o es simplemente un pretexto para evitar que se vaya?”, se preguntaba en su cuenta de Tuiter la directora para China de Human Rights Watch, Sophie Richardson. “Esto es una forma de frenar el proceso. No estoy diciendo que no sea exacta, pero el propósito oficial de la declaración de hoy podría ser responder a las conclusiones de los expertos extranjeros… como una manera de enfatizar el deterioro de la enfermedad”, declaró por su parte Hu Jia, otro de los disidentes más conocidos del país y amigo personal de Liu.

En su opinión, el Partido Comunista chino (PCCh) no quiere que el Nobel viaje al extranjero para que no cuente su experiencia en prisión o manifieste sus críticas al régimen, por que que estarían “retrasando” su salida para que no pueda “expresarse”, según recogió AFP. “Xiaobo puede caer en un estado de coma vegetativo, hasta que finalmente no pueda obtener la libertad”, añadió.

Liu, de 61 años, fue arrestado en 2008 por redactar un manifiesto conocido como la Carta 08, un documento suscrito por otros 300 intelectuales que pedía la entrada en vigor en China de derechos constitucionales básicos como la libertad de prensa, de expresión o el pluripartidismo. Condenado en 2009 a 11 años de cárcel por “subversión”, Liu fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2010, un hecho que enfureció a unas autoridades chinas que no dudaron en cortar sus relaciones con Noruega. Su ausencia en la gala de entrega de los premios fue simbolizada con una silla vacía, una de las imágenes más conmovedoras en la historia de este premio.

Desde que fue encerrado, los gobiernos europeos y norteamericanos no han presionado demasiado a China sobre el caso de Liu o el de otros disidentes dado el creciente poder económico y político de Pekín, y su cada vez menor tolerancia hacia las críticas externas. Sin embargo, desde que se supo de la mala situación de la salud de Liu, las autoridades occidentales han pedido en varias ocasiones al gobierno chino que lo libere y le permitan salir al extranjero.

Hoy mismo, el portavoz de la embajada británica en Pekín declaró que su país “ha expresado repetidamente su seria preocupación por el tratamiento de las autoridades chinas a Liu Xiaobo” y pedía que le permitan acceder a un “tratamiento médico de su elección, en un lugar de su elección y a que se levanten todas las restricciones sobre él y su esposa Liu Xia”, que permanece bajo arresto domiciliario -sin estar acusada de ningún crimen- desde 2009. Una declaración similar fue formulada también hoy por el portavoz de la delegación de la Unión Europea en Pekín.

El Mundoes