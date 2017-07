Pedro Caraballo es nuevo guardameta del Deportivo JBL

Julio 21, 2017 - 7:05 pm

La portería y la plantilla se ven reforzados una vez más. Pedro Caraballo, jugador que llega procedente del Monagas SC, actual monarca del fútbol nacional, aterriza en Maracaibo con la ilusión de alcanzar grandes cosas defendiendo los colores del conjunto negriazul. Calidad, compañerismo, positivismo y ganas de trabajar es lo que caracteriza al oriundo del estado Sucre. Uno más de los movimientos que el equipo hace para lograr un gran semestre.

Agradecimientos

Los primeros días resultan cruciales en la aclimatación de cualquier persona a un nuevo entorno, y es precisamente lo que todos los integrantes que conforman la familia del Deportivo JBL se han empeñado en ayudar a su nuevo compañero. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico en pleno se concentran en crear un buen grupo que sea la base de los objetivos que se quieren alcanzar.

“Apenas tengo pocos días aquí pero estoy agradecido con la institución por la oportunidad que se me brinda. El proceso junto con el “profe”, el preparador físico ha sido muy bueno, me he sentido muy cómodo en los pocos días que he estado. También con el preparador de porteros (Niki López), en este poco tiempo que vengo trabajando con él ha sido muy bueno, me gusta lo que hace y estoy agradecido con todos”, señaló Caraballo.

Aunado a eso, el nuevo cancerbero no pierde la oportunidad de mostrar su mentalidad positiva, confiado en lo que ha visto en sus compañeros desde su arribo: “Este es un equipo joven, un equipo rápido, de mucha proyección y mucha ilusión pensando en lo que se viene durante el torneo. Sabemos que JBL terminó en un puesto difícil pero las ilusiones y los sueños no se acaban”, enfatizó.

Situación conocida

Precisamente los puestos donde aún se encuentra la institución en la tabla acumulada es un escenario conocido para el jugador. Hace aproximadamente un año, el Monagas SC también iniciada el Torneo Clausura en las últimas casillas de clasificación, pero lograría realizar un buen certamen que colocaría las bases de sus logros más recientes. En todo eso Pedro Caraballo fue protagonista, y ahora explica lo que podrían ser los pasos a seguir para repetirlo con su nuevo equipo.

“Sí, con mi equipo anterior me tocó la dura tarea de afrontar el Torneo Apertura 2016, donde terminamos en una posición similar en la que está la institución ahora. Llegando acá se ha podido sentir el ambiente que viví en ese entonces. Vengo como campeón desde allá pero me encuentro que aquí también hay ilusión, hay trabajo, mucha juventud que quiere mostrarse en el futbol nacional; es lo que he visto y han demostrado en cada uno de los entrenamientos, se ven las ganas y todos están claros de los objetivos que tenemos, porque no se queda solamente en no descender, esa palabra no existe para el equipo, y esa es una de las claves. No debe haber el pensamiento de eso, hay que pensar en grandes cosas, en meternos entre los ocho mejores, pelear el torneo”, argumentó.

“¿Por qué no pensar que se puede ser campeón del torneo? Lo fue Monagas a pesar de la situación del año pasado ¿Por qué no hacerlo acá? De la misma manera o mejor todavía. Es bonito pensar en lograr grandes cosas con esta institución”, complementó Caraballo, siguiendo la idea de las demás incorporaciones. Hacer historia con un equipo tan novel es aliciente para todos los fichajes.

Pelearlo todo

Repasando un tópico habitual dentro de la segundad mitad de año, se encuentra las múltiples posibilidades que existen en el rentado nacional para poder soñar con una competencia internacional. Pelear cada uno de los partidos, en ambas competiciones, es la idea. Eso no se negocia. Y se muestra seguro de que toda la plantilla del JBL piensa de la misma manera.

“Por ahí está la expectativa de jugar dos competiciones. Se escucha la curiosidad de saber cuándo empieza la Copa, contra quién podríamos jugar. La verdad es que se siente en el ambiente que los muchachos quieren jugar en las dos competiciones, competir en ambas. Nadie regala nada, todo el mundo llega temprano, se trabaja con seriedad, se quiere mejorar y superarse. No se ha ganado nada en el futbol nacional con este equipo, pero es bonito el sueño de llegar acá y lograrlo”.

Una llegada que desde sus primeras declaraciones se puede adivinar que logrará ser positiva para un Deportivo JBL que confía en lograr todo lo planteado. El grupo se fortalece cada día, y se prepara para todos los retos que les esperan.

Prensa JBL