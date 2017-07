Julio 1, 2017 - 11:04 am

Paul George tiene un nuevo hogar, y Russell Westbrook cuenta con un nuevo compañero estelar. Los Pacers de Indiana han acordado un canje de George al Thunder de Oklahoma City a cambio de Victor Oladipo y Domantas Sabonis, indicaron dos personas informadas sobre los detalles. El sorprendente pacto le da a Westbrook, el recién coronado Jugador Más Valioso de la NBA, seria ayuda para la próxima temporada.

Los equipos acordaron el canje el viernes a pocas horas de que el mercado de la agencia libre diera inicio, dijeron las personas que hablaron con The Associated Press a condición del anonimato porque el acuerdo no es oficial.

Paul George quería jugar con los Lakers

Paul George, de 27 años, quería jugar con Los Angeles Lakers, dado que es un nativo del sur de California, pero los Pacers prefirieron conseguir algo a cambio de su marcha, de ahí que negociaron su traspaso con varios equipos.

Entre ellos los propios Cavaliers de Cleveland, Celtics de Boston y Rockets de Houston, que el pasado miércoles consiguieron el traspaso del base Chris Paul de Los Angeles Clippers por el mismo motivo que George, que iba a entrar este verano en el mercado de los Agentes Libres y no tenía pensado quedarse con su anterior equipo.

Paul George dijo recientemente a los Pacers que planeaba salir del equipo como agente libre el próximo verano, lo que obligó a Indiana a buscar un canje antes de perderlo por nada a cambio.

