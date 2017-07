Paro de 48 horas no será acatado por el sector eléctrico

Julio 25, 2017 - 10:56 am

El suministro de energía eléctrica no se verá afectado durante la huelga general que ha sido convocada para este miércoles y jueves por la oposición contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, garantizó hoy el sindicato obrero del sector.

“Debido a las características de nuestro trabajo, y no porque estemos o no de acuerdo (con el Gobierno), nosotros no podemos parar, aunque algunos compañeros han dicho que sí ejercerán su derecho a huelga”, declaró el presidente del Sindicato de Trabajadores Eléctricos, Elvis Villalobos.

Los eventuales cortes del suministro eléctrico que se producen hoy y que producirán durante la jornada de huelga “obedecen y obedecerán” a perjuicios ocasionados “por el robo” de equipos “y no en rechazo a la Constituyente de Maduro”, declaró el sindicalista obrero a la emisora caraqueña Unión Radio.

La convocatoria a una huelga nacional general de 48 horas constituye una de las últimas acciones de presión impulsadas por la oposición en su empeño para que el jefe de Estado retroceda en su intención de modificar el actual ordenamiento jurídico a través de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Entre las acciones ya cumplidas contra la iniciativa de Maduro, la oposición, que lo acusada de pretender consolidar “su dictadura” a través de la ANC, sostiene que más de 7,5 millones de votantes expresaron su desacuerdo con la Constituyente en una consulta electoral celebrada el pasado 16 de julio.

Los seguidores de Maduro están convocados a elegir el próximo domingo a los integrantes de la constituyente en una jornada electoral que el Gobierno prevé que será boicoteada por la oposición.

EFE