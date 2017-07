Padrino López: Los hechos suscitados hoy en la AN son inaceptables

Julio 5, 2017 - 11:01 pm

El ministro de la Defensa a Vladimir Padrino López fijó posición ante los hechos suscitados en la Asamblea Nacional (AN) durante este 5 de julio.

“Condenamos la violencia en cualquiera de sus formas, venga de donde venga. Los hechos suscitados hoy en la AN, son inaceptables. Acompañamos al presidente Maduro quien como estadista y líder político repudió de manera inmediata estos hechos de violencia”, expresó el ministro vía Twitter.

Padrino López aseguró que le gustaría que los dirigentes opositores asumieran la misma postura del presidente cuando se atacan bases militares, centros de salud y ataques a Poderes e instituciones públicas.

El ministro realizó un llamado de paz y “a cesar la violencia, mediante el diálogo, elecciones y un acuerdo nacional por vía de la asamblea nacional constituyente”.

Este miércoles un grupo de colectivos irrumpió la sede parlamentaria utilizando armas, palos, y cabillas para agredir a legisladores y personal de la Asamblea Nacional. Además, de dejar secuestradas por al menos ocho horas a más de 350 personas.

