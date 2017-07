Padre Arturo Sosa se une a obispos venezolanos contra la Constituyente

Julio 30, 2017 - 5:28 am

El padre Arturo Sosa, prepósito general de la Compañía de Jesús, respaldó la posición de la Iglesia en Venezuela en contra de la constituyente impulsada por Nicolás Maduro. Subrayó que los obispos venezolanos están muy unidos entre sí como Conferencia Episcopal y “asumen posiciones comunes muy valientes”.



El jesuita expresó a Radio Vaticana que el Episcopado, la Compañía de Jesús y otros religiosos han clamado por los ciudadanos que sufren y carecen de las condiciones básicas para vivir.

“La gente en este momento está sufriendo porque carece de las condiciones básicas para la vida, ya que no tiene comida o seguridad en la vida de cada uno; no hay medicinas o una escuela de calidad que funcione, no encuentran lo que es parte de una vida común. Es necesario compartir el dolor de las personas como una manera de hacer de la política un instrumento real para resolver el problema de la población, los servicios esenciales, y no convertirse en una lucha por el poder o por los privilegios que el poder puede dar a este u otro grupo”, manifestó el llamado papa negro.

El sacerdote, nacido en Caracas, considera que es necesario mantener un auténtico diálogo. “Un diálogo que reconozca por primera vez el sufrimiento de las personas y también las diferentes posiciones en esa situación de crisis, es necesario que podamos obtener a través de un negociación honesta y sincera, un programa de unidad nacional que le permite dar prioridad a la resolución de los problemas a causa de los cuales millones de venezolanos están sufriendo hoy en día la violencia”.

Exhortó a los políticos venezolanos a “ser personas, personas capaces de hablar y llegar a acuerdos para el beneficio de todos”. Reiteró que “la prioridad es el sufrimiento de la gente”.

