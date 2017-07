Pacquiao solicita a la OMB que revise su pelea con Horn

Julio 5, 2017 - 6:10 pm

Manny Pacquiao pidió a la OMB que actúe en una solicitud de funcionarios deportivos de Filipinas para una revisión de su derrota del título mundial de peso welter a Jeff Horn, señalando que no quería ver a la industria del boxeo “morir debido a la decisión injusta y los oficiales”.

Mientras que Pacquiao aceptó su derrota a Horn, quien peleó en su primera pelea por el título mundial en la “Batalla de Brisbane”, el senador filipino dijo en una declaración el miércoles que tenía una “obligación moral de mantener el espíritu deportivo, la verdad y la justicia”.

El 11 veces campeón del mundo citó una solicitud de la Junta de Juegos y Diversión de Filipinas al presidente de la Organización Mundial de Boxeo Francisco Valcarcel para una revisión completa del arbitraje y juicio de la pelea, que se realizó al aire libre antes de más de 51,000 aficionados en Suncorp Stadium.

Pacquiao pide la revisión

La OMB debe tomar medidas en la solicitud “para no erosionar el interés de la gente en el boxeo”, dijo Pacquiao. “Ya había aceptado la decisión, pero como líder y, al mismo tiempo, boxeador, tengo la obligación moral de defender el espíritu deportivo, la verdad y la imparcialidad a los ojos del público”.

“Me encanta el boxeo, y no quiero verlo morir a causa de una decisión injusta y los oficiales”, agregó.

En una carta a Valcarcel, el presidente del GAB, Abraham Kahlil Mitra, y otros dos funcionarios expresaron su preocupación por “los posibles errores del referí y los tres jueces que oficiaron la pelea”.

“Pedimos una revisión exhaustiva por parte de la OMB de posibles fallas del referí en el que no se hicieron algunas deducciones y de los jueces en su juicio que han causado diversas opiniones sobre su objetividad”, dijo el comunicado.

Los entrenadores de Pacquiao criticaron al árbitro por no hacer más para detener o penalizar choques de cabeza y amarres de cuello. Destacaron que las estadísticas que mostraban a Pacquiao, que necesitó puntos de sutura en dos cortes en su línea de pelo que resultaron de choques de cabeza, aterrizó dos veces más golpes.

Los tres jueces concedieron la pelea a Horn, con la puntuación de 117-111 de la estadounidense Waleska Roldán atrayendo la mayoría de las críticas. El juez estadounidense Chris Flores y Ramón Cerdán, de Argentina, marcaron la pelea mucho más cerca, 115-113.

Bob Arum, promotor de Top Rank, dijo que fue una “pelea cerrada. Pudo ir de cualquier lado”.

Pacquiao tenía una cláusula de revancha en el contrato, lo que significa que el filipino de 38 años podría negociar para pelear contra Horn nuevamente antes de fin de año.

Horn habría ganado la mayoria de los rounds

Horn ganó la mayoría de los primeros asaltos en las tarjetas de todos los jueces, pero Pacquiao remontó y tuvo oportunidad de terminar la pelea en el noveno cuando tuvo el maestro australiano bamboleando y en las cuerdas. Horn se recuperó y ganó el siguiente asalto, estableciendo una batalla de agotmiento en los dos asaltos de cierre.

La OMB publicó una foto de las tarjetas de los jueces en su cuenta de Twitter el domingo por la noche y dio seguimiento a la solicitud del GAB para una investigación con otro tuit el miércoles que decía: “La discreción de un árbitro o juez no puede ser revertida, excepto en un caso de fraude o violación de leyes que no es el caso en Pac vs Horn”.

Pacquiao entró al combate con récord de 59-6-2, pero el más reciente de sus 38 nocauts fue en 2009. Horn no había perdido ninguna de sus anteriores 17 peleas profesionales, pero nunca había enfrentado a nadie con credenciales de Pacquiao.

Funcionarios filipinos organizaron una vista pública gratuita a la pelea en el sur de la ciudad de Marawi, para dar a miles de residentes, tropas y policías desplazados un respiro de un desastroso asedio con militantes islámicos que ha convertido partes de la ciudad en una ardiente zona de guerra.

Los filipinos aplaudieron a su héroe del boxeo, pero se callaron cuando se anunció la decisión. El portavoz del comité de crisis de Marawi, Zia Alonto Adiong, dijo entonces que muchos no podían aceptar el resultado, pero añadió que el entretenimiento momentáneo era un alivio y que Pacquiao proporcionó un mensaje crucial de valentía y resistencia a los residentes y tropas cansados de la guerra.

Agencias