Julio 4, 2017 - 10:19 pm

El animador del programa de farándula La Bomba, transmitido por Televen, Osman Aray, decidió pronunciarse publicamente luego del despido de tres de sus compañeros: Carla Field, Yeimmy Rodríguez y Juan Carlos Vázquez (intérprete de Doña Griselda) la semana pasada por, según la planta televisiva, falta a sus responsabilidades e incumplió su contrato.

Aray decidió ofrecer sus declaraciones por rumores y comentarios en su contra que lo culpaban por el despido del staff de animadores, al ser “poco solidario” y asistir al programa del pasado miércoles 28 de junio en medio de una manifestación convocada ese día por la oposición, y que hizo que el resto de sus compañeros no llegarán.

Ante estas acusaciones que calificó como”injustas”, el animador explicó lo sucedido ese día y expresó: “No considero que asistir al trabajo en adular a la empresa. No me parece justo señalamientos que me hacen responsable del despido de mis compañeros, no hago pactos ni acuerdos para ir o dejar de ir a trabajar, no tengo que confirmarle al resto del staff de animadores que voy a trabajar y no considero que eso me convierta en mal compañero…”.

Al final del comunicado, el animador Osman Aray, exigió a la prensa y a los seguidores no involucrarlo en un hecho del que no es responsable, y del que desde un principio mostró su apoyo a sus compañeros.

