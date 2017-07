Oscar Belloso Medina, ahora Rector Presidente de URBE University: Cada estudiante es un reto especial para nosotros

Julio 11, 2017 - 8:19 am

El médico que fundó varios institutos de educación en su Región, desde liceos por parasistemas hasta la más estructurada Universidad privada de toda Venezuela, que comenzó dándole clases a los presos en la cárcel de Maracaibo y ahora es Rector de una Universidad internacional en el estado norteamericano de Florida confiesa que la mitad de sus sueños son en inglés y la otra mitad “en maracucho” porque en cualquier lugar del mundo que esté, no se desconecta ni un instante de la problemática venezolana.

“Aunque el inicio de URBE University demandó que me residenciara en Estados Unidos y que yo mismo ejerciera la Rectoría por algún tiempo, yo no me he ido espiritualmente ni un solo día de Venezuela, me mantengo permanentemente informado por los medios, las redes y las llamadas, y todo lo que ha sucedido en estos últimos meses me mortifica, y pendiente de lo que aquí pasa hay noches que me cuesta mucho dormir, aunque esté en China o en Miami”.

Muchas empresas de origen venezolano con presencia internacional han terminado mudando su sede principal a algún otro país ¿URBE se quedará en Venezuela?

-Claro que sí, todos nuestros planes de expansión están enfocados en Venezuela, la internacionalización es sólo un paso lógico de la globalización, de nuestra etapa actual de crecimiento pero la matriz de URBE siempre estará en Maracaibo. URBE no se ha llevado nada fuera de Venezuela, más bien trae para acá… hace algunos años logramos atraer numerosos grupos de estudiantes de post-grado desde Colombia que se matriculaban y venían a clases, eso dinamizaba el comercio de la zona, generaba ocupación en los hoteles, trabajo, turismo receptivo… lamentablemente el cierre de la frontera modificó la estructura del programa pero en cuanto la reabran, volvemos a captar presenciales para que vengan a Maracaibo.

Su sede está ubicada en la “esquina caliente” de las protestas ¿no fue un error construir en la intersección más complicada del norte marabino?

Es que nosotros miramos hacia el norte de Maracaibo hace muchos años, cuando el desarrollo urbanístico de esta zona era precario… la URBE ayudó a crecer la ciudad para este lado, y fue feliz la escogencia del sector, por ejemplo, los profesionales colombianos que han venido por vía terrestre a hacer su postgrado en Maracaibo tienen a la URBE directo en el camino…

Pero nunca previó que las protestas se concentraran enfrente de su sede…

Todo es muy complicado, la situación nacional es muy delicada pero una cosa debe quedar clara: la actividad educativa no se puede paralizar, aún en las peores circunstancias hay que lograr que los muchachos sigan estudiando, porque la situación económica no les permitiría congelar un semestre, también porque de esta actividad “comen” muchas familias, no sólo los profesores y empleados, también los transportistas, los prestatarios de servicios, los que hospedan a los estudiantes de afuera…

Se hizo público un comunicado de ustedes anunciando que ahora darían las clases por internet, no presencialmente ¿eso no incrementa los costos y no perjudica a los estudiantes más humildes?

Bueno, esa es un paliativo en los días que hay mayores dificultades de acceso y se convierte en una solución para los estudiantes que viven en otras zonas y en otros municipios, que por cierto son muchísimos… desde un teléfono o un ciber pueden seguir la clase virtual y el que no tenga internet, puede acceder posteriormente al archivo de la clase, nosotros los estamos apoyando con asesoría online, bibliotecas digitales, permanentes tutoría y sin incrementar los costos.

¿Y cómo hacen los profesores para entrar cuando todas las vías están cerradas?

Los docentes y el personal de apoyo interactúan con los alumnos también desde sus casas, hemos sido muy flexibles con todos, especialmente en los días que todo está cerrado por todas partes…

Y cuándo el internet está caído y las redes lentas ¿cómo hacen?

El Data Center con el cual trabajamos no está en Venezuela, sino en la sede internacional de URBE University… la era digital es maravillosa y la estamos utilizando para beneficiar a nuestros estudiantes… Un muchacho de Maracaibo necesita consultar un libro y lo tenemos digitalizado en la “nube”, ese entramado intangible de información no física que está en el espacio, las tutorías de las materias que está cursando también están en la red… bueno, todo eso ayuda y en cuanto hay la posibilidad de acceso, los profesores colaboran para recuperar contenidos, los atienden personalizadamente, cada estudiante es un reto especial para nosotros…

¿Es usted optimista o pesimista Doctor Belloso?

Incurablemente optimista, Venezuela saldrá adelante por encima de todo y el recurso humano es la herramienta fundamental para la conquista del futuro.

Thom Cruz