Oposición convoca a la “toma de Venezuela” para este viernes ante prohibición de concentraciones

Julio 27, 2017 - 2:32 pm

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, informó que para mañana viernes ya no se realizará la toma de Caracas, como lo había anunciado la Mesa de la Unidad Nacional, sino de toda Venezuela.

“La Dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. ¿Entonces? Mañana ya no es la toma de Ccs, sino toda Venezuela”, explicó Guevara la tarde de este jueves en su Twitter.

Asimismo, anunció que a las 6.00 de la tarde la Unidad Nacional brindará detalles de cómo se desarrollarán las protestas.

Dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. Entonces? Mañana ya no es la toma de Ccs, si no de TODA Vzla! Detalles a 6pm.

— Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 27 de julio de 2017