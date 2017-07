Julio 27, 2017 - 10:07 am

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Børge Brende, tachó hoy de “inaceptables” las “violaciones de los derechos humanos en Venezuela, el uso de excesivo de la fuerza, las detenciones masivas y los juicios a civiles en tribunales militares”.

Brende hizo públicas sus críticas a la situación que atraviesa Venezuela con un mensaje en inglés en su cuenta oficial en Twitter, cuando el país latinoamericano vive una huelga general de 48 horas convocada contra la Asamblea Constituyente que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro.

Los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad dejaron en la primera jornada de esa huelga al menos dos muertos y 50 detenidos.

Maduro ratificó hoy la consulta que se celebrará el domingo para elegir a los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que redactará una nueva ley fundamental para el país.

The human rights violations in Venezuela, excessive use of force, massive detentions and trials of civilians by mil courts are unacceptable. https://t.co/lk6A046t2j

— Børge Brende (@borgebrende) 27 de julio de 2017