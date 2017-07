Nicolás Maduro a RT: “Mi mayor error ha sido subestimar la capacidad de daño de la oposición”

Julio 26, 2017 - 8:30 pm

En una entrevista exclusiva con RT, el mandatario venezolano ratificó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) este domingo, envió un claro mensaje al presidente de EE.UU. y reiteró el llamado al diálogo a sus adversarios políticos.

El presidente Nicolás Maduro, reconoció una falla medular a solo días del proceso de elecciones a la Constituyente, “mi mayor error ha sido subestimar a la oposición, su capacidad de daño, su maldad, su capacidad de violencia. Quizás es el peor error que hemos cometido”, reiteró en una entrevista exclusiva con RT desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde conversó ampliamente sobre los retos que tiene el país en materia económica ante el asedio internacional comandado por EE.UU., el mercado petrolero y la conflictividad política interna con la derecha.

Para el jefe de Estado, en el maremágnun de acontecimientos hay una tragedia transversal incitada por los medios de comunicación hegemónicos: “han vendido en el mundo la imagen de una Venezuela que no existe”.

Detente, Trump

La noticia sobre nuevas sanciones contra 13 funcionarios del Gobierno bolivariano por parte de la Casa Blanca, cuya vocería dejó claro la semana pasada que está dispuesta a aplicar “fuertes y rápidas” acciones de bloqueo contra la economía caribeña si el presidente Maduro no da marcha atrás con la Constituyente, no detiene el proceso, afirmó.

La elección va, y es este domingo. Por eso, Maduro hizo un llamado explícito a su homólogo, Donald Trump: “Detén la agresión contra Venezuela, Venezuela es una base fundamental de estabilidad de todo el Caribe, de América del Sur (…) Piénsenlo bien los estrategas de EE.UU: Venezuela está en disposición de vivir en paz, de vivir tranquilamente, cesen en sus agresiones. Ojalá esta palabra algún día tuviera algún efecto positivo”.

De igual forma, manifestó su disposición de sostener en el futuro un encuentro con el mandatario norteamericano: “Si de algo sirve, a mí como presidente me gustaría algún día hablar con él y estrecharle la mano para decirle que estamos en el siglo XXI, que se olviden de la doctrina monroísta, que ha llegado el tiempo de aceptar la diversidad, de un nuevo tipo de relación de altura”.

Nuevamente, instó a su homólogo a no seguir la senda injerencista de su antecesor Barack Obama, pero alertó que de producirse una incursión extranjera en su territorio, estaría dispuesto a combatir. “Mi mensaje es en particular al presidente Trump: cese en su agresión a Venezuela, cese en su intervencionismo en América Latina”.

Cumbre petrolera

La amenaza contra Caracas no solo es política, la administración estadounidense también ha hecho asomar la posibilidad de bloquear económicamente al país con las mayores reservas de petróleo del mundo e ingentes riquezas gasíferas y minerales.

“Venezuela ―sostuvo el presidente― está preparada para cualquier escenario, para el que venga. A mí no me gusta adelantarme, porque estoy dispuesto a resolver las cuestiones de la mejor manera, pero me parece una locura que los extremistas de la derecha estadounidense estén hablando de un bloqueo contra Venezuela”.

Sin embargo, Caracas toma previsiones. El presidente Maduro adelantó este miércoles que está dispuesto a convocar a una cumbre de los países petroleros dentro y fuera de la OPEP para definir una estrategia que permita la total recuperación de los precios del crudo y la estabilización de los mercados.

El mandatario confía en que esa estrategia le permita “apuntalar el crecimiento económico” del país sudamericano y lograr revertir la recesión. No obstante, Maduro considera que los números rojos le han servido a la nación para entender la urgencia de darle un vuelco a la política de dependencia del crudo: “No hay mal que por bien no venga. Toda esta inflación inducida, toda esta guerra de precios por el control del mercado petrolero nos ha llevado a ver que la era pospetrolera, que los expertos pronosticaron para 2030-2040, llegó, y eso nos obliga a buscar un nuevo modelo económico diversificado para que Venezuela soporte su desarrollo de aquí en adelante”.

Sobre las relaciones con Moscú, Maduro recalcó que “avanzan a buen paso”, especialmente en el tema del petrolero, por las importantes inversiones que tiene Rusia en la faja petrolífera del Orinoco: “Podemos decir que para el segundo semestre se van a firmar importantes acuerdos para ampliar las inversiones binacionales de petróleo y gas con nuestra PDVSA”.

Más allá de los nexos comerciales, el jefe de Estado también hizo especial énfasis en la relación que mantiene con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien considera un “líder de paz del nuevo mundo que está surgiendo”.

Noticia al Día/RT Noticias