Narda Sanabria aseguró que la destituyeron por “algo que no hizo”

Julio 7, 2017 - 10:34 pm

La removida fiscal, Narda Sanabria, calificó de “injusta” su destitución -llevada a cabo este viernes- luego de haber trasladado en la maleta de su vehículo a Katherine Harrington, vicefiscal designada de forma ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia, a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta de Caracas.

“Quiero expresar que no comparto la decisión de removerme por algo que no ocurrió, pero la respeto, yo no metí a nadie en la maleta de mi carro, cumplí con mi trabajo con honestidad, probidad y lealtad, respeto al Ministerio Público como la noble institución que siempre ha sido“, escribió cuando Crónica Uno la consultó sobre el ocurrido este viernes.

El esposo de Sanabria, el fiscal ante el TSJ, Jesús Gerardo Peña, también habría sido destituído de su cargo. “Él salió en su defensa inmediatamente y estaba muy alterado”, relató una fuente del organismo para el mencionado medio de información.

El Nacional