Julio 1, 2017 - 5:27 am

Lady Pamela Denise Anderson (Ladysmith,Columbia Británica, 1 de julio de 1967) es unaactriz y modelo de glamour canadiense. Es conocida por interpretar a la salvavidas C.J. Parker en la serie de televisión Baywatch. Asimismo ha participado en películas, comerciales, comedias de situación y programas de telerrealidad. A lo largo de su carrera ha posado en varias ocasiones para la revista Playboy. En 2015, recibió de título de “Condesa de Gigli”, en Génova, Italia, por su lucha en defensa de los derechos animales.

Josephine Esther Mentzer (1 de julio de 1908 – 24 de abril de 2004), más conocida como Estée Lauder, fue la fundadora, junto a su marido Joseph Lauder, de la empresa de cosméticos Estée Lauder Companies. Hija de madre húngara y padre checoslovaco, nació en Corona, en el condado de Queens en Nueva York. En 1998, fue la única mujer en la lista de «Los 20 genios comerciales más influyentes del siglo XX», publicada por la revista Times. Además, en el 2004 recibió laMedalla Presidencial de la Libertad.

En 1930 se casó con Joseph Lauter, con quien tuvo dos hijos. Se divorciaron nueve años más tarde, volviéndose a casar en 1942. A partir de entonces, la pareja permaneció junta hasta que Joseph falleció en1982. La familia Lauter cambió su apellido a “Lauder” a fines de los años 1930. La empresa Estée Lauder fue creada en 1935. Su hijo mayor, Leonard Lauder, fue jefe de la compañía. En la actualidad es el presidente de la junta directiva. Su hijo menor, Ronald Steven Lauder, es un prominente filántropo, un políticorepublicano asignado a la administración de Ronald Reagan y un promotor inmobiliario en Berlín, entre otras actividades.

Estée Lauder murió a los 95 años de edad a causa de una falla cardiopulmonar en su residencia deManhattan.

Onetti

Juan Carlos Onetti Borges (Montevideo, 1 de julio de1909 – Madrid, 30 de mayo de 1994) fue un escritoruruguayo.

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, considera que Onetti es «uno de los pocos existencialistas en lengua castellana». Mario Vargas Llosa, quien preparó un ensayo sobre Onetti, dijo en una entrevista a la agencia AFP en mayo de 2008 que «es uno de los grandes escritores modernos, y no sólo de América Latina». «No ha obtenido el reconocimiento que merece como uno de los autores más originales y personales, que introdujo sobre todo la modernidad en el mundo de la literatura narrativa». «Su mundo es un mundo más bien pesimista, cargado de negatividad, eso hace que no llegue a un público muy vasto». Con anterioridad Vargas Llosa había comentado que Onetti «es un escritor enormemente original, coherente; su mundo es un universo de un pesimismo que supera gracias a la literatura».

Sydney Pollack

Sydney Pollack (n. 1 de julio de 1934 – f. 26 de mayode 2008) fue un director de cine, productor y actorestadounidense ganador del premio Óscar.

Después de un irregular comienzo como director de cine, fue nominado al Óscar en 1969 por Danzad, danzad, malditos, también premiada en los festivales de Cannes, Bruselas y Belgrado. Realizó varias películas protagonizadas por Robert Redford, entre ellas Las aventuras de Jeremías Johnson (1972), con la que obtuvo un gran éxito de crítica que se repetiría en el filme Tal como éramos (1973) y en Los tres días del cóndor (1975) un brillante thriller político que mantiene la tensión a lo largo de todo el metrage y que es probablemente su mejor película.

En la década de los 80 destacó por Ausencia de malicia(1981), con Paul Newman, y Tootsie (1982), con Dustin Hoffman, película que obtuvo diez nominaciones al Óscar. En 1985 ganó este galardón por la dirección deMemorias de África, protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep.

Otras películas de su filmografía son Yakuza (1974), El jinete eléctrico (1979), Habana (1990), La tapadera (1993), Sabrina (y sus amores) (1995) y Caprichos del destino (1999).

Como actor intervino en un gran número de producciones, como la propia Tootsie, Maridos y mujeres(1992, de Woody Allen) o Eyes Wide Shut (1999, de Stanley Kubrick).

Participó como estrella invitada en Will & Grace en numerosos capítulos durante casi toda la serie, encarnando al padre de Will.

Frederick Carlton “Carl” Lewis y apodado El Hijo del Viento1 (*1 de julio de 1961, Birmingham, Estados Unidos) es un exatleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud que ganó 10 medallas olímpicas (9 oros) durante su carrera (1984-1996), y 7 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce en los Campeonatos del Mundo de Atletismo (1983-1993).

Liv Tyler

Liv Rundgren Tyler (n. Nueva York; 1 de julio de1977), más conocida como Liv Tyler, es una actriz decine y modelo estadounidense, famosa principalmente por su papel como la doncella medioelfa ArwenUndómiel en la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos realizada por el neozelandés Peter Jackson.

Liv es hija de Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, hecho que conoció a los nueve años, pues creció pensando que su padre biológico era el músico Todd Rundgren; y de Bebe Buell, una modelo, groupie de Aerosmith en los años 1970. Comenzó una incipiente carrera como modelo a los catorce, pero después de menos de un año decidió centrarse en la actuación. Sus primeros pasos como actriz los dio precisamente de la mano de su recién conocido padre: apareció con diecisiete años en el célebre vídeo de la canción «Crazy» (1994).

Debut

Hizo su debut cinematográfico en la película Un testigo en silencio (1994). Luego apareció en papeles secundarios en Empire Records (1995), Heavy (1995) yThat Thing You Do! (1996). Ese mismo año logró el reconocimiento de la crítica por el principal papel deBelleza robada (1996), del director italiano Bernardo Bertolucci. A pesar de ello, Liv Tyler siguió interpretando papeles secundarios, como los deInventing the Abbotts (1997), Armageddon (1998) oCookie’s Fortune (1999); hasta que finalmente logró el reconocimiento internacional del gran público como resultado de su interpretación de Arwen en la adaptación cinematográfica (2001-2003) de la novela El Señor de los Anillos. Tras ese éxito ha aparecido en diversas películas, entre ellas la comedia Una chica de Jersey (2004), la película independiente Lonesome Jim(2005), el drama Reign Over Me (2007) la película de terror Los extraños (2008) y la de ciencia ficción The Incredible Hulk (2008).

Serenay Sarıkaya (Antalya, 1 de julio de 1991) es una actriz y modelo turca.

Cuando era adolescente, obtuvo el cuarto lugar en un concurso de belleza en Praga, República Checa. También logró el segundo lugar en un certamen de belleza en Turquía.

En 2010 se convirtió en la representante de Turquíapara Miss Universo.

Entre 2013 y 2015, protagoniza Medcezir junto a Çağatay Ulusoy. Medcezir es la adaptación turca de la serie estadounidense The O.C..

Wikipedia