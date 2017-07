Julio 11, 2017 - 7:48 pm

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que tienen identificados a los funcionarios relacionados con el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, los cuales “comprometieron el patrimonio del Estado a favor de estas empresas”.

Comunicó que en los próximos días los nombres de estos funcionarios gubernamentales serán anunciados porque serán citados para ser imputados. “Tenemos los contratos y las personas que autorizaron se ejecutaran esas obras y que no le hicieron el seguimiento a esos contratos, que nunca se construyeron y, que muchos de ellos, recibieron comisiones”, dijo Ortega Díaz.

Con respecto a casos de dirigentes políticos detenidos, reconoció que en Venezuela existen presos políticos y que el Ministerio Público ha solicitado que se resuelva “el limbo jurídico” en el que se encuentra el parlamentario Wilmer Azuaje, detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La fiscal declaró que han solicitado por escrito que se cumpla la inmunidad parlamentaria de Azuaje y que las evidencias que se le imputan no han sido presentadas ante su despacho. “Allí hay una situación irregular como muchos otros que tenemos hoy en Venezuela”, dijo Ortega Díaz a Unión Radio.

Señaló que el MP ha solicitado información a los tribunales militares sobre los casos de civiles presentados ante estas instancias y ha pedido que las medidas cumplan lo establecido en la Constitución, que señala que los civiles deben ser juzgados por tribunales ordinarios.

Antejuicio de mérito en su contra

Sobre el proceso del antejuicio de mérito, reiteró que es ilegal e inconstitucional y que el acta del 16 de diciembre de 2015 que avaló la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la cual el diputado Pedro Carreño y el defensor del Pueblo Tarek William Saab usan como prueba de que sí la firmó; Ortega Díaz afirmó que tiene pruebas de que ella no asistió a esa sesión del Consejo Moral Republicano, debido a que estaba juramentando a funcionarios del Ministerio Público.

Ortega Díaz expresó que no teme que dicten una orden de captura en su contra pues “en este país puede pasar cualquier cosa”. A su juicio, “lo máximo que me pueden hacer es que me maten”.

En ese sentido, declaró que lo que está sucediendo en su contra es lo mismo que le pasa a la ciudadanía hoy en día, que ha sido víctima de acusaciones falsas. Además, esta situación busca afectar la institucionalidad.

La fiscal general también expresó que está dispuesta a participar en un diálogo con todos los poderes del Estado y todos los sectores con el fin de solucionar los problemas del país y dijo que le “encantaría tener una conversación franca con el Presidente de la República (Nicolás Maduro) y con otros factores del país”.

Con respecto a la irregularidad ocurrida con la vicefiscal designada por el TSJ, Katherine Haringhton, quien ingresó en la maleta de un carro a la sede del MP en la avenida Urdaneta, Ortega Díaz aseveró que se han tomado medidas de seguridad para prevenir que no vuelvan a ocurrir hechos como estos, incluso se están revisando las maletas de los automóviles que ingresan a la institución.

El Universal