Mientras EL MONSTRUO DE CABIMAS calla en su celda, un mar de gente gritaba de dolor sepultando a los tres hijos que asesinó (+ Fotos)

Julio 28, 2017 - 8:07 pm

José Reyes Fama Barrios (38), quien se ganó el apodo del Monstruo de Cabimas al asesinar la madrugada de ayer a su tres únicos hijos de 1, 4 y 6 años, no pronuncia una sola palabra en su celda, mientras una marejada de personas lloraban y gritaban de dolor desde que comenzaron los actos velatorios hasta que hoy a las dos de la tarde fueron sepultados los pequeños en el cementerio municipal de esa localidad.

El nombre de esa ciudad de la Costa Oriental del Lago le ha dado la vuelta al mundo, pero esta vez no por su explotación petrolera sino por ese terrible asesinato. El ataque a puñaladas que Fama ejecutó contra sus tres hijos Adrián David Fama Sánchez (1), Luis José Fama Sánchez (4), Santiago José Fama Sánchez (6) y su mujer, Indiana Del Valle Sánchez Rojas (35), la única sobreviviente de ese acto bárbaro, ha sido la mayor tragedia ocurrida en esa parte del estado Zulia. El escenario del crimen fue una humilde vivienda ubicada en la calle Mac García del sector Delicias Nuevas de Cabimas.

Familiares de José Reyes Fama y sus amigos que lo conocen desde la infancia no dejan de sorprenderse. Aseguran que era un hombre que amaba a sus hijos y a su mujer. Tomaba poco licor, no consumía drogas y su pareja no le era infiel, como para haber reaccionado de manera monstruosa contra los niños y su madre.

Todos sus parientes y allegados coinciden en que desde que José Fama llegó de Colombia, fue otra persona. Se fue a principios de año y tan sólo tuvo un mes en Barranquilla. Su madre, Mirian Barrios, dijo en medio de sollozos, que a su hijo le dio un ataque de locura en Colombia y al llegar se sometió a un tratamiento siquiátrico. Esta mañana, en la casa de la abuela materna de los tres niños, en el sector Federación I de Cabimas, donde eran velados los infantes, una mujer le reveló a NAD que se convirtió en ese Monstruo de Cabimas porque en Colombia lo atacaron, lo habrían violado y le lesionaron los testículos. Por ahora ninguno de sus familiares ha comentado sobre eso, por lo que ha sido tomado como una especulación.

Lo que si no descartan es que alguien le hizo daño a Fama en se país neogranadino pues en Cabimas siempre fue un hombre normal y saludable, tanto física como mentalmente. No faltó quienes especulaban que a este hombre lo poseyó un demonio.

Serán los médicos forenses del Cicpc quienes determinarán, científicamente, si el filicida actuó bajo un estado de demencia. Hoy, este hombre que fue detenido pocas horas después de cometer los crímenes, iba a ser trasladado ante el juez. Se dice que el Monstruo de Cabimas podría ser recluido en un centro psiquiátrico, de comprobarse que el historial médico que le hicieron a Fama el 29 de marzo de este año en un centro hospitalario de esa localidad de la COL, señale que padecía una inestabilidad mental. Uno de sus parientes mostró el diagnóstico que le habían hecho y los medicamentos que le prescribieron.

Pero en medio del dolor por la muerte de los pequeños y la convalecencia de su madre en el HGS, donde permanece en estado de shock, la mayoría de los dolientes se encuentran ahogados en la pena al ver aquellos tres pequeños niños, juntos en ataúdes blancos, en la sala de la vivienda de su abuela.

No había cabida para más nada sino para llorar. Centenares de personas entraban y salían de aquella salita soltando lágrimas y mirando al cielo. De esa manera, se enfilaron hacia el Campo Santo a despedir aquellos tres ángeles que la madrugada del jueves mientras dormían en vez de sus acostumbrados besos y abrazos, sus sueños fueron interrumpidos por un monstruo que anteriormente fue un padre cariñoso.

Mervin Fuenmayor

Fotos: Xiomara Solano