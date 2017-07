Julio 13, 2017 - 9:20 am

Aracely Arámbula es una actriz mexicana nacida el 6 de marzo de 1975.

Desde 2005 hasta principios de 2009, Arámbula fue pareja del cantante Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos: Miguel, nacido el 1 de enero de 2007, y Daniel, nacido el 18 de diciembre de 2008.

Entre los romances más sonados que ha protagonizado esta mexicana figuran Eduardo Verástegui, Fernando Colunga, Gabriel Soto, Sebastián Rulli.

A pesar de su innegable belleza, hace bastante tiempo que el corazón de la actriz no tiene dueño. “No me hace falta por el momento, pero estoy abierta al amor por supuesto. Me encanta conocer gente”, aseguró la actriz meses atrás en el programa Don Francisco te invita.

Noticia al Día