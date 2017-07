Los Cachorros envían a Miguel Montero a Toronto

Julio 3, 2017 - 12:23 pm

Los Cachorros canjearon al receptor venezolano Miguel Montero a los Azulejos de Toronto el lunes, a cambio de un jugador a ser definido o dinero en efectivo.

El venezolano Montero, quien fue designado para asignación por Chicago luego de criticar al lanzador Jake Arrieta, bateó .286 en 44 juegos con los Cachorros este año como cátcher sustituto.

Según los informes, los Cachorros se harán responsables de la mayoría de los US$7 millones restantes en el salario de Montero para el 2017.

El martes pasado, los Nacionales se robaron siete bases frente a Arrieta y Montero en una victoria sobre los Cachorros. Montero, de 33 años de edad, ha retirado a uno de 32 corredores en intento de robo.

“De verdad apesta, porque la base robada se me atribuye a mí”, dijo Montero después de dicho partido. “Cuando lo ves, el pitcher no me da tiempo. Es como que, ‘Sí, Miggy no puede sacar a nadie’. Sí, pero mis pitchers no mantienen a nadie cerca de la base”.

Montero y Arrieta hablaron más adelante, y el lanzador afirmó que entendía el punto del venezolano.

“Quiero mucho a Miggy”, dijo Arrieta. “Como saben ustedes, él dice algunas cosas de corazón y es abierto y honesto. Así es Miggy. Creo que lamentó lo que dijo y se sintió mal por eso. “Le dije que no estoy molesto ni enojado con él”.

En junio del 2016, los Cachorros ascendieron desde Triple-A Iowa al cátcher venezolano Willson Contreras, relegando a Miguel Montero a condición de sustituto. Contreras, de 25 años, batea .254 con 10 jonrones y 40 empujadas en lo que va del 2017. Ha sacado al 34% de los corredores en intento de robo (53-18).

En dos temporadas y media con los Cachorros, Montero tuvo promedio de .242 y hasta lanzó en un partido este año.

AP