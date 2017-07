Julio 1, 2017 - 5:07 pm

Miguel Cabrera sacudió el onceavo cuadrangular de la temporada en la victoria de los Tigres de Detroit 7-4 a los Indios de Cleveland, en el primero de una doble tanda.

Los Indios picaron adelante en la alta del tercer episodio, pero en la baja del mismo capítulo el poder de Detroit sacó la casta por los felinos.

J.D. Martínez sacó un estacazo para igualar las acciones y, acto seguido, Miguel Cabrera la desapareció por todo el jardín central, ante los lanzamientos de Josh Tomlin, para llegar a 457 estacazos en su carrera.

Aníbal Sánchez continuó con su mejoría sobre el montículo y permitió tres anotaciones, cuatro imparables, regaló un pasaporte y abanicó a cinco rivales, para irse sin decisión.

José Iglesias remolcó un par de anotaciones con un doble, mientras que Nicholas Castellanos, Mikie Mahtook y James McCann aportaron una carrera cada uno en el triunfo de Detroit.

La victoria fue para Shane Greene (2-2) tras lanzar tan solo un tercio, mientras que la derrota fue a cargo del relevista derecho Bryan Shaw (2-3), quien toleró tres anotaciones en dos tercios de labor.

Por los Tigres, Miguel Cabrera de 4-1 con cuadrangular, Víctor Martínez de 3-1 con dos anotadas y Bruce Rondón lanzó un episodio en blanco. En el segundo de la doble tanda se veránlas caras Carlos Carrasco (8-3), por los Indios de Cleveland, ante Jordan Zimmermann (5-5), por los Tigres.

Down in the zone. Barely off the ground.

That’s Miggy for ya. pic.twitter.com/F77t6CTAIW

— MLB (@MLB) 1 de julio de 2017