Mediocampista colombiano Christian Marrugo jugará con el Puebla de México

Julio 27, 2017 - 10:31 pm

El club Puebla del balompié azteca presentó este jueves como su último refuerzo al mediocampista colombiano Christian Marrugo, procedente del Deportivo Independiente Medellín, donde dejó un hueco difícil de llenar.

“Para quienes no me conocen, he estado en eliminatorias, he sido campeón en Colombia, tengo mi nombre allá. Esta es una revancha que tengo, otra oportunidad en mi vida, entiendo el reto”, dijo Marrugo, de 32 años, durante su presentación en Puebla, con quien firmó por tres años.

Esta no es la primera vez que el jugador pasa por México, pues entre 2013 y 2014 formó parte de los clubes Pachuca y Veracruz, aunque sin mayor trascendencia.

El Torneo Apertura 2017 vivirá este fin de semana su segunda jornada, por lo que Marrugo tendrá poco tiempo de adaptación, ya que su escuadra conocida también como “La Franja” verá acción el viernes en su primer juego como local contra los Monarcas de Morelia.

Por su parte, el experimentado portero de selección mexicana, Moisés Muñoz, también fue presentado ante la prensa en Puebla tras concluir su participación en la Copa Oro en Estados Unidos.

El Puebla es un equipo de tradición en el fútbol mexicano, pero últimamente se ha desvirtuado: en la más reciente temporada concluyó en el último lugar de la clasificación general.

AFP