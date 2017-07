Julio 9, 2017 - 11:27 pm

A las 2:00 de la madrugada de este viernes, fue asesinado un comerciante, identificado como Jhon Jairo Acosta, de 35 años, luego que fuera a echarle agua a un carro prestado en su residencia, ubicada en El Cruce, municipio Catatumbo.

Su esposa contó en las afueras de la morgue que ese día Acosta llegó a las 8:00 de la noche a llevarle unos pañales para su hijo de 2 años y le comentó que iría a que unos amigos para compartir unos tragos.

Un poco después de la media noche la mujer oyó unos tiros, frente a su casa y al asomarse vio a dos sujetos que abordaban el vehículo y se iban con la capota abierta en el que había llegado el hoy occiso para surtirlo del líquido.

“Me arrodillé y dije que no sea él (la victima), luego me acosté y no fue sino hasta la mañana que un vecino me dijo tu esposo está ahí tirado en el frente”, precisó la mujer.

Al lugar de los hechos llegó una comisión del Cicpc para realizar el levantamiento del cadáver.

Se conoció que la víctima fungía como comerciante de alimentos y que dejó tres hijos, de 2, 11 y 12 años respectivamente.

Noticia al Día