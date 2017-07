El Marlins Park se viste de gala para el Juego de Estrellas

Julio 11, 2017 - 8:27 pm

Todo está listo para que el 88vo Juego de Estrellas de Grandes Ligas presentado por Mastercard arranque esta noche en el Marlins Park, donde, incluso después de que el cañonero de los Yankees, Aaron Judge, arrasara en el Festival de Jonrones tras conectar cuatro estacazos que viajaron al menos 500 pies, lo mejor está aún por venir.

La mayoría de ustedes probablemente ya sabe que, por primera vez en 15 años, el ganador del Juego de Estrellas no determinará la ventaja de local en la Serie Mundial, como fue el caso del 2003 al 2016. Las marcas de ganados y perdidos de los campeones de sus respectivas divisiones serán las que determinen esa importante tarea. Pero mientras que la frase de “ahora sí importa” ya no va más en el Clásico de Mitad de Temporada, el atractivo de este choque de estrellas sigue estando allí.

Comenzando por Judge y todos los talentosos jóvenes que como él que harán su debut en el Juego de Estrellas, pasando por Giancarlo Stanton como el gran embajador de este evento y la exhibición de dos de los mejores brazos en las Grandes Ligas en Max Scherzer y Chris Sale como los abridores designados, hasta un producto local como lo es el cubano Yonder Alonso representando algo mucho más grande que él mismo, el Clásico de Mitad de Temporada no sólo estará lleno de energía sino también de mucha emoción.

“Me pone la piel de gallina”, exclamó Alonso.

Alonso y su familia desertaron Cuba en plena madrugada hace 22 años. Al igual que muchos de sus compatriotas, el receptor se asentó aquí e hizo de Miami su segunda casa, una ciudad que se ha convertido en un santuario para muchos inmigrantes latinoamericanos, especialmente cubanos.

Pero Alonso también representa a sus “305 Boys”, los miamenses de origen latino como Manny Machado y Gio González quienes llegaron a Grandes Ligas y siguen llamando su hogar a esta ciudad.

Alonso es uno de 28 peloteros que debutarán esta noche como All-Stars, con Judge, por supuesto, como el más atractivo entre todos ellos.

También se encuentran 22 jugadores extranjeros, con la República Dominicana (11), Venezuela (4), Puerto Rico (3) al frente.

Joe Maddon será el timonel de la Liga Nacional, mientras que Brad Mills, coach de la banca de Cleveland, dirigirá a la Americana debido a que el piloto de los Indios Terry Francona tuvo que someterse a una cirugía la semana pasada por una arritmia cardíaca.

La Liga Americana ha ganado el Juego de Estrellas en los últimos cuatro años, 11 de los últimos 14 y, remontándonos hasta 1988, 22 de los últimos 28 encuentros que se han decidido (el All-Star del 2002 quedó empatado). Pero los jugadores estarán bastante distraídos en la emoción de este partido como para pensar en dichas estadísticas.

“Siento que va a ser como el Día Inaugural, pero mil veces más emocionante”, expresó el tercera base y debutante en el Juego de Estrellas Justin Turner. “Mariposas en el estómago. La piel de gallina. Será una gran noche”.

A continuación, las alineaciones completas de ambas ligas:

LIGA AMERICANA

José Altuve 2B

José Ramírez 3B

Aaron Judge RF

George Springer LF

Carlos Correa SS

Justin Smoak 1B

Corey Dickerson BD

Salvador Pérez C

Mookie Betts CF

Chris Sale, Abridor

LIGA NACIONAL

Charlie Blackmon CF

Giancarlo Stanton DH

Bryce Harper RF

Buster Posey C

Daniel Murphy 2B

Nolan Arenado 3B

Ryan Zimmerman 1B

Marcell Ozuna LF

Zack Cozart SS

Max Scherzer, Abridor

LasMayores