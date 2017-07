Marco Rubio: Trump “está dispuesto a hacer lo que sea necesario” con Venezuela

Julio 28, 2017 - 7:48 pm

El congresista republicano de Florida Marco Rubio aseguró que el presidente Donald Trump está dispuesto a “hacer lo que sea necesario” con Venezuela si Nicolás Maduro sigue adelante con la convocatoria a la Asamblea Consituyente. “Todas las opciones están delante del presidente y él está dispuesto a hacer lo necesario, sea lo que sea”, le dijo Rubio en exclusiva a Univision 23.

Rubio, que se ha convertido en los primeros seis meses del gobierno de Donald Trump en una de las voces más críticas ante las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, aseguró que el gobierno de EEUU ya tiene decididas “medidas económicas adicionales” a las sanciones contra funcionarios venezolanos que ampliaron esta semana en la víspera de la votación de la Constituyente promovida por Maduro para elegir una asamblea que escriba una Constitución a su medida y gobierne el país en forma interina.

“Vamos a ver medidas económicas adicionales más allá de sanciones contra individuos. Eso se ha decidido ya. Yo no voy a anunciar lo que son porque simplemente debemos esperar a ver lo que ocurre pero no debe haber ninguna duda que aquí hay varias medidas que se pueden tomar y porque se tome una medida el lunes no quiere decir que sea la última”, sostuvo. “Aquí hay un plan de seguir incrementando esa presión y esas sanciones y yo creo que eso empezaría casi inmediatamente”.

Rubio hizo estas declaraciones el jueves, un día después de que el gobierno de Estados Unidos anunciase la ampliación de la lista de funcionarios y exfuncionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro.

La semana pasada, la administración de Donald Trump había amenazado con imponer “medidas económicas que serían fuertes, firmes y rápidas” contra el gobierno de Maduro, si este seguía firme en su empeño de imponer la Asamblea Nacional Constituyente. Y entre ellas, no descartaba penalizar a más funcionarios o empresas del Estado venezolano, como Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

