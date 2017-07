Marabinos despertaron en la carrera de abastecerse “por si acaso” y con los puntos lentos

Julio 29, 2017 - 5:19 pm

Antes de finalizar la extensión del trancazo convocado por oposición a las 12 del mediodía, los marabinos salieron del hogar a hacer sus compras habituales de los sábados en los distintos locales y supermercados de la ciudad.

Aunque se esperaba que en la localidad zuliana se dieran compras nerviosas en víspera de la Constituyente, los comercios abrieron sus puertas a un público moderado, “normal de un sábado”, expresó la gerente de un supermercado de la región. Empleados aseguran que ayer eran evidentes las compras masivas en todos los establecimientos, “las colas daban afuera”.

Al menos ese fue el escenario en los comercios más frecuentados norte de la capital zuliana. Sin embargo, en las zonas populares de la ciudad, desde tempranas horas, los vecinos de distintos sectores se enfrentaron a largas colas para comprar lo que no pudieron ayer.

Hoy, con los puntos lentos en su contra, los compradores se abastecieron de lo que faltaba, “por si acoso”.

Algunos comercios más pequeños y farmacias, trabajan hoy a través de las taquillas externas como medida preventiva, generando colas de usuarios fuera de los locales.

En entrevista a algunos compradores, se encontraron distintas opiniones ante las acciones de protesta que se han llevado a cabo en los últimos días. “Acabo de salir a comprar unas cositas que necesitaba para los niños, y ahorita me vuelvo a meter. Yo no he salido de mi casa en estos tres últimos días”, expresó Carelis Valbuena, de 29 años en un conocido supermercado de la ciudad.

Otro de los usuarios, por su parte, manifestó su rechazo a las medidas de protesta propuesta por la oposición, a pesar de estar en contra del Gobierno. “No estoy de acuerdo con esa manera de proceder (…) en un país con democracia es normal que hayan distintas ideas, hay que combatir con propuestas”.

Procedió diciendo: “si estamos en un país donde se permiten todas estas cosas, tiene que organizarse la gente. Propuestas serias, gente nueva con ideas honestas y que con los hechos la gente lo evalúe, porque uno no puede estar de acuerdo con dirigentes que incitan y después se van hacía atrás y dejan la carne de cañón de frente. En la lucha el líder tiene que estar al frente de la batalla, pero no lo hacen porque saben qué es lo que les puede pasar. Hay que impulsar el nuevo liderazgo, no se puede tomar el poder a los trancazos”, finalizó, queriendo permanecer en el anonimato.

Los comercios trabajan en el horario habitual con una sola puerta de entrada y salida a manera de precaución. A excepción de algunas calles que aún permanecen con barricadas (La Lago, Av. Universidad, 1ero de Mayo), la mayoría de las arterias viales principales de la ciudad se encuentran transitables y libres de escombros.

