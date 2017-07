Julio 6, 2017 - 6:44 pm

Maluma fue el encargado de cerrar el ciclo de ensayos para los Premios Juventud que se realizarán en vivo este jueves 6 de julio a las 8 de la noche por Univision, y lo hizo muy a su estilo, perfeccionando hasta el último detalle; incluido el beso con una bailarina para cerrar su actuación sobre el escenario del Watsco Center de la Universidad de Miami.

La coprotagonista del momento más sensual de la noche del miércoles fue Martha, una bailarina latina que le acompaña en dos coreografías que se podrán ver en la gala de Premios Juventud y con la que llegó a practicar el beso hasta en cinco ocasiones.

Al final del tema ‘Vente pa’cá’, la chica de 24 años se acercó al colombiano para simular un beso, algo que fue del agrado del cantante.

“Vaya ese final me sorprendió y sí me gustó. Vamos a repetir el final varias veces por favor hasta que salga perfecto, pero para la otra que no sea sólo así rozar los labios”, bromeó al micrófono la estrella colombiana haciendo ruborizar a la chica.

“No salió de mí, está pactado. Es parte de la coreografía”, comentó la joven rubia confirmando el profesionalismo de la coreografía que llevarán a cabo los bailarines. Para el segundo ensayo, el beso ya no fue tan tímido, a lo que el cantante respondió con un tierno suspiro y un: “Vente pa’ca, ahora si vamos a ser felices”. Al quinto beso, la confianza entre el cantante y la bailarina saltaba a la vista.

Las demostraciones de afecto de Maluma fueron observadas por varios espectadores, entre ellos los chicos de Piso 21, (con quien compartirá el escenario), y también por la rapera australiana Iggy Azalea, quien siguió atentamente el ensayo desde los sillones de la zona VIP.

La cantante -que había hecho sus pruebas de sonido una hora antes que Maluma- se quedó a presenciar el espectáculo de su nuevo amigo para los Premios Juventud, con quien fue vista en Miami en un restaurante el pasado 4 de julio.

