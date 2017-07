Maduro: Zapatero reveló detalles del diálogo que queríamos mantener en secreto

Julio 29, 2017 - 6:00 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, en un encuentro con la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, señaló que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, habría revelado en un reciente comunicado detalles del diálogo que no debían hacerse públicos.

Maduro, afirmó que “Zapatero sacó un comunicado de manera inconsulta, revelando detalles del diálogo que hasta ahora habíamos querido mantener en secreto. Yo espero que rectifique”.

Así mismo, declaró que “en las últimas 6 semanas se han dado conversaciones con una delegación ‘selecta’ de la oposición, dirigidas por Jorge y Delcy Rodriguez. Advirtió que si la MUD revela detalles del diálogo, autorizaría a Jorge Rodríguez a “decir toda la verdad” sobre ese proceso de negociación.

Añadió que las nuevas conversaciones de diálogo serán lideradas por Elías Jaua, Delcy y Jorge Rodríguez e invitó nuevamente a la oposición a sentarse en la mesa de diálogo. y destacó que no daría los nombres de los participantes opositores porque él -Maduro- sí tiene palabra. “Si no hubiera sido por este error yo no hubiera hablado de este tema”.

Apuntó además que los dirigentes opositores tienen una “obsesión” por inscribirse en las elecciones de alcaldes y gobernadores, “los llamé para que se metieran en la Constituyente y tuvieron miedo”, señaló.

Vísperas de Constituyente

Desde Parque Central, Caracas, el Presidente ratificó a su llegada que el proceso constituyente sigue en marcha, “mañana son las elecciones, la Constituyente si va, hay Constituyente en Venezuela”.

Maduro reiteró que una vez que se instale la Constituyente, “comenzará a dirigir esta patria, lo primero es la paz y vamos a acceder a ella a través de la justicia”. Afirmó que un equipo de juristas “está trabajando en los planes para que se presente ante la Constituyente”.

Así mismo, propuso que se instale una comisión de la verdad y que Delcy Rodríguez, de ser electa sea la presidenta.

Apuntó que el segundo gran tema al que atacará la Constituyente es la economía, aseguró que la ANC hará frente a la “guerra económica”, fortaleciendo los instrumentos que ya existen, como los Clap. En tercer lugar, señaló que se fortalecerá el Carnet de la Patria.

Como cuarto punto resaltó la reestructuración del Ministerio Público, que según Maduro devolverá la justicia y el honor al país.

En quinto lugar propuso crear a la par del Plan Chamba Juvenil un programa del primer trabajo para garantizar que los jóvenes una vez se gradúen puedan acceder a un empleo.

