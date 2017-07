Los rumores de cambios invaden las Grandes Ligas

Julio 13, 2017 - 9:17 am

Giancarlo Stanton se mostró progresivamente más molesto con las preguntas incesantes sobre su compañero bateador Aaron Judge durante las actividades del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Pero en otro renglón clave al menos Stanton tuvo un descanso de contestar otras preguntas sobre la ola de rumores de un cambio de equipo.

Mientras la especulación de que los Marlins de Miami están apunto de convertirse en vendedores está exagerada, según múltiples fuentes, las probabilidades de que algunos de los menos reconocidos compañeros de equipo de Stanton podrían estar mudándose entre ahora y el 31 de julio, la fecha límite de cambios sin waivers son altas. (Mirando hacia Martin Prado, Brad Ziegler y David Phelps).

Estrellas para cambios en las Grandes Ligas

Varios otros jugadores en el Marlins Park esta semana también serán objeto de la rumormanía de las próximas dos semanas y media. Solo que por coincidencia son miembros de los equipos de estrellas de la Liga Nacional y la Liga Americana que jugaron en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en el estadio de Miami.

La lista de candidatos para cambiar equipo antes de que termine el mes incluye a Pat Neshek, de los Filis de Filadelfia, y Brad Hand, de los Padres de San Diego — relevistas veteranos que podrían estabilizar el bullpen de equipos que están en la carrera en la recta final.

El jugador de cuadro Josh Harris podría estar disponible si los Pittsburgh Pirates no logran mejorar significativamente su marca de 42-47 en la segunda mitad. Es un jugador versátil cuyo salario de $10 millones en el 2018 podría motivar al gerente general Neal Huntington a ponerlo en el mercado en caso de que los Pirates decidan ir en una dirección más joven.

Yonder Alonso, inicialista de los Atléticos de Oakland, podría atraer interés de un equipo en busca de un bateador de poder zurdo. Y también está el campo corto de los Rojos de Cincinnati, Zack Cozart, quien es elegible para la agencia libre, ya que los Rojos tienen marca de 39-49 con la peor efectividad colectiva de 5.05 y el gerente general, Dick Williams, necesita aprovechar toda oportunidad disponible para añadir brazos jóvenes al sistema.

Cozart, de 31 años, estuvo cerca de ir a los Marineros de Seattle en la fecha límite del 2016, así que él sabe lo que siginifica el tener que lidiar con la incertidumbre. Pero los constantes rumores en las Grandes Ligas aún así pueden tener su efecto en los nervios de los jugadores.

El martes, Cozart estaba disfrutando la escena en Miami (y el calor) en una camioneta durante la parada del Juego de Estrellas, hablando con otros jugadores elite de la Liga Nacional en el camerino, y firmando ola tras ola de pelotas de béisbol. Pero pronto, quizás caiga de paracaidista en un camerino extraño porque su estatus contractual ya no está a la par con la visión a largo plazo de los Rojos.

Límites de cambios en las Grandes Ligas

“En este punto de tu carrera, cuando uno no tiene un contrato a largo plazo o que uno será un agente libre al final de la temporada, uno ya sabe que habrán conversaciones”, dijo Cozart. “Lo bueno de que cambien a uno en la fecha límite es que uno debe ir de camino a jugar con un equipo contendiente. El ganar es lo mejor que hay en el béisbol de las Grandes Ligas”.

Cozart cambió su preparación en el plato durante los entrenamientos primaverales — descansando su bate sobre el hombro siguiendo el ejemplo de su compañero de equipo Joey Votto — y Cozart está disfrutando lo que es por mucho su temporada más productiva en las Grandes Ligas. En sus primeros cinco años, su OPS más alto fue de .769. Ahora, en sus primeros 66 partidos esta temporada, está segundo detrás de Carlos Correa, de los Houston Astros, entre los campo cortos de las Grandes Ligas con .941.

Similarmente, Alonso, ha hecho ajustes en su manera de enfrentar el plato y se ha unido a la brigada de bombarderos. Está 10mo en las mayores con una relación de bolas al aire de 48.7 por ciento, y sorprendió en la primera mitad con 20 cuadrangulares tras no poder conectar 10 en ninguna de sus temporadas previas. Tuvo una primera mitad significativamente mejor que su cuñado, el tercera base de los Orioles de Baltimore, Manny Machado.

Los contratos en las Grandes Ligas

Alonso está bajo contrato por $4 millones esta temporada, lo que lo convierte en un alquiler razonable en la recta final. Los Atléticos ya cambiaron a Trevor Plouffe y Stephen Vogt, así que la gerencia claramente está escuchando. Pero Alonso no tiene planes de obsesionarse con escenarios hipotéticos.

“He visto a mucha gente pensar en eso y tener estrés sobre eso, y después ni siquiera lo cambian”, dijo Alonso. “Así que: ¿por qué preocuparse? Entonces veo veo a otras personas que no le importa, y los cambias y están como que, ‘ok, ahora tengo que hacer mi próxima movida’. Creo que esa es la manera que lo quiero manejar.

“Yo me preocupo por nueve entradas, y eso es suficientemente difícil. Yo me tengo que preocupar con a quén estoy enfrentando ese día y competir y ganar un partido, eso me toma todo el día — desde el minuto que me levanto hasta el minuto en que voy a dormir. El preocuparse por cosas que ni siquiera son hechos no me hace sentido”.

En un escenario alterno con un final feliz, los Atléticos podrían decidir que vale la pena quedarse con Alonso y entretener la idea de firmarlo a un contrato multianual. Tras ir desde Cincinnati hasta San Diego en eventualmente terminando en Oakland antes de la temporada de 2016, Alonso le daría la bienvenida a un poco de estabilidad.

Privilegios de jugar en las Grandes Ligas

“Pienso que puedo traer mucho a la mesa con esos jugadores jóvenes, enseñarles de alguna manera”, dijo Alonso. “He estado cerca de que me nieguen un contrato. He sido dejado en libertad. Me he lesionado. Me han operado. He sido una selección de primera ronda y ahora soy un Todos Estrellas. Hay muchas maneras en las que me puedo relacionar con otros jugadores. Pero eso no está en mis manos”.

Alonso ha hecho su parte para resucitar su carrera y convertirse en un activo razonable a la edad de 30 años. En su visita a Miami, encontró que una aparición en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas tiene sus privilegios. Pero la seguridad no necesariamente es uno de ellos.

ESPN / Noticia al Día