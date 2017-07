Los maravillosos 71 años de la inolvidable Primera Dama del Rock: Linda Ronstadt (Video de Bahía azul)

Julio 15, 2017 - 5:05 am

Linda Ronstadt conocida también por el sobrenombre de La Reina del Rock o la Primera Dama del Rock, nacida como Linda Susan Marie Ronstadt, (Tucson,Arizona, 15 de julio de 1946) en es una cantanteestadounidense, cercanamente asociada al génerocountry y rock prevalente en la década de 1970; pero se la conoce mejor por interpretar canciones de otros autores.

Aunque comenzó su carrera de cantante grabando música folclórica con su banda The Stone Poneysdesde mediados y hasta el final de la década de 1960, ha sido acreditada como una artista solista, cantando diversos géneros, desde el más tradicional country alrhythm & blues, incluyendo entre otros new wave,ópera y mariachi. Su biografía de la página web Rolling Stone dice:

No tiene éxito en cada estilo que prueba, pero eso no le ha impedido explorar nuevas avenidas… Echa un vistazo a sus grabaciones a trío con Emmylou Harris y Dolly Parton; son la escucha esencial para admiradores de todo tipo de música.

Maravilloso 1974

El año de despegue fue 1974, cuando grabó una serie de éxitos comenzando con el single “You’re no good” seguido por When Will I Be Loved, Heat Wave, That’ll Be the Day, y It’s So Easy. Alcanzó el número 1 en las listas de Billboard magazine en 1974, con su álbum Heart Like a Wheel, seguido con el álbum número 1 Simple Dreams en 1977 y Living in the U.S.A. en 1978. En 1980 lanzó un álbum de versiones new wave de artistas como Elvis Costello y The Cretones, un álbum que entró en la Billboard album charts en los 5 principales su primera semana y continuó su racha de éxitos con Hurt So Bad,How Do I Make You, y I Can’t Let Go”.

Durante este periodo ella fue quizás el principal Sex symbol en la música rock, alcanzando su pico de atención en 1976, cuando la revista Rolling Stone, publicó una colección de fotografías tomadas porAnnie Leibovitz. Posteriormente Ronstadt comentó que se sentía aturdida por éste nivel de atención.

Wikipedia