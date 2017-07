Julio 3, 2017 - 12:54 pm

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi acapararon la atención de medios de diversos países por su soñada boda. La pareja se casó luego de años de relación y cada detalle fue sumamente cuidado. Si bien se supo que no querían que se grabe en la fiesta, a alguien no le importó y no hizo caso.

En las imágenes, se ve a Sergio Agüero bailar con la pareja de esposos. Los tres se muestran sumamente divertidos en el escenario, sin imaginar que alguien estaba capturando el momento. El video se volvió viral.

Lionel Messi si baila

Y se notó que Lionel Messi baila dentro y fuera de la cancha y que lo hace muy bien.

El ausente de la boda fue Diego Armando Maradona, quien a pesar de no haber sido invitado a la ceremonia, les mandó saludos e ironizó con la supuesta pérdida de su tarjeta.

“Mis felicitaciones a Lionel Messi. Que tenga muchos hijos sanos. Él sabe que lo quiero mucho. Es un buen deportista y una excelente persona. La invitación a la boda se perdió por alguna parte, pero eso no cambia mi opinión sobre él”, expresó Diego Maradona en una entrevista con Sovetskiy Sport.

Agencias