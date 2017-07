Linkin Park cancela su gira después del suicidio de Chester Bennington

Julio 23, 2017 - 6:27 pm

Linkin Park no continuará con su gira por Norte América después de la muerte de su líder, Chester Bennington.

El cuerpo del cantante de 41 años de edad fue encontrado este jueves en su casa de Los Ángeles. Él murió debido a un aparente suicidio por ahorcamiento.

Se suponía que Linkin Park iniciara el tramo norteamericano de su gira One More Light en julio de 2017, en Mansfield, Massachusetts. Entre los invitados especiales del tour estaban Machine Gun Kelly, One OK Rock y Snoop Dogg.

“Estamos increíblemente entristecidos de escuchar sobre el fallecimiento de Chester Bennington. El tour por Norte América One More Light de Linkin Park ha sido cancelado y las devoluciones están disponibles en los puntos de compra. Nuestros pensamientos van para aquellos afectados”, dijo la productora Live Nation en un comunicado.

La mañana de la muerte de Chester, la banda estrenó una nuevo video musical de su canción Talking to Myself, que muestra material de su gira anterior.

