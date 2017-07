Leonardo Bonucci: “No soy un traidor, solo quería nuevos estímulos”

Julio 22, 2017 - 5:09 pm

El nombre de Leonardo Bonucci está en boca de todos desde que la pasada semana se anunció su fichaje por el Milan. Desde entonces, muchos habían especulado con el motivo de su salida de la ‘Juve’, aún que no ha sido hasta hoy, que el internacional ha dado su versión de todo lo ocurrido.

En una entrevista a ‘La Gazzetta dello Sport”, Leandro Bonucci ha confesado que “es raro verme con este escudo y estos colores, pero lo daré todo”, a lo que ha añadido: “Quería nuevos estímulos, necesito tenerlos para estar al 100%. En el Milan he vuelto a tener el gusanillo”.

Además, el zaguero de Viterbo ha explicado el porqué decidió dejar la Juventus, club en el que estuvo las últimas siete temporadas: “Cuando la temporada pasada estaba llegando a su final, me di cuenta que la relación entre el club y yo ya no era tan fuerte y decidimos separarnos. Se había roto algo y ya no me sentía siempre importante. También se dijo que me llevaba mal con algunos compañeros, pero no pasó nada de lo que se contó”.

Asimismo, sin dejar de hacer referencia a su adiós a la ‘Juve’, el central de 30 años ha explicado: “No me siento ni un traidor ni un mercenario. Que sepan que, si me pitan, me darán fuerza como siempre me la dieron los insultos que recibí vistiendo la camiseta de la Juventus”.

Por otra parte, al ser preguntado por los ‘presuntos’ problemas que tuvo con el técnico ‘bianconero’, Massimiliano Allegri, el defensor internacional Leonardo Bonucci aseguró: “Con él tuve una relación muy clara. Si jugué fue porque me consideraba importante. Tener discusiones a lo largo de los años es normal, y yo soy un tipo directo, que siempre dice la verdad. Con él no tuve problemas, aunque está claro que hay situaciones que crean sus efectos, y cada uno asume su responsabilidad”.

