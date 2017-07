Ledezma a la MUD: “Tengan cuidado con caer otra vez en trampas de diálogo”

Julio 26, 2017 - 7:57 pm

Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, envió un mensaje a la MUD desde su casa, ubicada en la parroquia Baruta donde cumple arresto domiciliario desde 2015 luego de que en el 2014 fuera acusado de conspiración.

“Tengan cuidado con caer otra vez en trampas de diálogos que terminan arreando banderas que muchas veces la gente ve como una traición”, precisó Ledezma, quien aprovechó igualmente para dirigirse al ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y pedirle que “no lo visite”.

“Señor Zapatero si usted hubiese contribuido a impedir que el año pasado nos robaran el referéndum revocatorio no estuviéramos sufriendo hoy en día este drama, esta tragedia. Porque esta constituyente la vinieron a anunciar 30 días después que habían sido asesinado 30 jóvenes venezolanos. Por eso yo le digo, yo no quiero que venga a visitarme, no me visite. En vez de que me visite a mí, yo le pido que vaya a visitar las tumbas, que por lo menos le lleve un ramo de flores a las tumbas de esos héroes de esos caídos. Prefiero que vaya a visitar a las cárceles a ver si lo dejan entrar a las celdas donde están siendo humillados y torturados más de 470 presos políticos venezolanos esa es la realidad”, aseguró.

El alcalde metropolitano habló sobre el proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro:

“Aquí ha habido un golpe continuado porque cuando se desconoce la separación de poderes, cuando se le arrebatan las competencias y facultades al Poder Legislativo legítimamente designado por el pueblo. Lo que hubo fue un golpe de Estado, que se profundizó con esta constituyente, ya ustedes tienen una constituyente que integran siete personas que hacen lo que les da la gana. Y eso es precisamente lo que condena el pueblo venezolano”.

A su juicio, los actuales gobernantes “traicionaron al pueblo cuando hablaban en nombre de una revolución. Maduro, usted y su camadería llevan 18 años gobernando a Venezuela, pero lo que han hecho es una competencia de ver quien roba más (…) mientras ese pueblo que ustedes han traicionado tiene que andar por ahí rompiendo basura”, añadió Antonio Ledezma.

Noticia al Día/El Nacional